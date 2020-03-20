Нужны ли «права» на мотоблок, и можно ли передвигаться на нем вдоль дорог

В разгар сезона, отстрелявшись первыми, владельцы механизированных помощников не прочь подзаработать. Их часто можно видеть снующими между дачными участками и соседними деревнями по дорогам общего пользования верхом на своих мотокультиваторах с прицепом. Но законно ли это, и как отреагирует на подобные перемещения техники заезжий гаишник?
Начнем, пожалуй, с прав. Звонок в пару дилерских центров подобной техники не только не дал однозначного ответа, но и, как следует, запутал. Менеджеры по продажам в один голос сказали, что права на данную технику не требуются. И это, в принципе, верно, потому как моторизированный культиватор не является средством передвижения. Это же подтвердили и в ГИБДД.
Однако в дальнейшем мнение гаишников и продавцов, в частности, на возможность использования подобной техники на дорогах общего пользования, диаметрально разошлись.
Аргументом в пользу того, что владелец может ездить, где захочет и ему ничего не грозит, у менеджера по продажам является то, что хозяин мотоблока не едете по дороге, а передвигается по обочине. На что блюстители порядка строго возражают!
– Это специализированная техника, и перемещаться по дорогам общего пользования она не может. Либо может, но в кузове грузовика или прицепа, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в МВД.
Иными словами, на сцепке мотокультиватор-прицеп если и может ехать, то только по своему огороду и там, где нет движения другого транспорта и не ведется контроль со стороны ГИБДД. Проще говоря, по бездорожью, полям, лесам и пустынным просекам.
Однако многие владельцы мотоблоков почему-то упорно продолжают придерживаться ошибочного мнения менеджеров по продажам и ездить по обочинам вдоль трасс, а то и прямо по трассе, тем самым нарушая закон.
Если такого заметит гаишник, то он имеет полное право применить к нарушителю п. 1 ст. 12.11 КоАП РФ «Нарушение правил движения по автомагитсрали». Штраф составит 1000 рублей.
Впрочем, есть и лазейка. Избежать проблем с законом можно, если получить права тракториста с категорией А или А1, а также при использовании мотоблока с прицепом, категории D; зарегистрировать мотоблок в Госсельтехнадзоре; поставить на учет сам прицеп в ГИБДД, а также ежегодно проходить на нем техосмотр. Разумеется, оформить на прицеп полис ОСАГО; установить на блок зеркала заднего вида, осветительную оптику, либо катафоты; а еще и возить с собой атечку и огнетушитель. Но стоит ли оно того?