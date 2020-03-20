Нужны ли «права» на мотоблок, и можно ли передвигаться на нем вдоль дорог

В разгар сезона, отстрелявшись первыми, владельцы механизированных помощников не прочь подзаработать. Их часто можно видеть снующими между дачными участками и соседними деревнями по дорогам общего пользования верхом на своих мотокультиваторах с прицепом. Но законно ли это, и как отреагирует на подобные перемещения техники заезжий гаишник?

Начнем, пожалуй, с прав. Звонок в пару дилерских центров подобной техники не только не дал однозначного ответа, но и, как следует, запутал. Менеджеры по продажам в один голос сказали, что права на данную технику не требуются. И это, в принципе, верно, потому как моторизированный культиватор не является средством передвижения. Это же подтвердили и в ГИБДД.

Однако в дальнейшем мнение гаишников и продавцов, в частности, на возможность использования подобной техники на дорогах общего пользования, диаметрально разошлись.