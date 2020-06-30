С 1 июля 2020 года знак «инвалид» фактически перестанет действовать

Мимо фокуса внимания СМИ каким-то образом прошел тот факт, что с 1 июля 2020-го года сведения о машине, на которой перемещается инвалид, должны размещаться в Федеральном реестре инвалидов.

Одновременно прекращается выдача опознавательных знаков «Инвалид» для установки на машины, которыми управляют или пользуются инвалиды прекращается.

До 1 января 2021 года инвалиды, либо их законные представители, которым необходимо получить право парковать машину на специально отведенных для этого местах улично-дорожной сети, должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении госномера машины, а также ее марки и модели, в этот реестр.

Сделать это можно как дистанционно через портал госуслуг, так и лично явившись в МФЦ или отделение Пенсионного фонда. Предполагается, что при необходимости всегда можно будет изменить в реестре данные машины, на которой перемещается инвалид, через интернет.

Доступ к реестру получат сотрудники ГИБДД, которые смогут выявлять и штрафовать нарушителей на 5000 рублей. Таким образом, значок «Инвалид» на стекле машины окончательно перестанет иметь какое-либо практическое значение.

Заметим, что в ПДД и КоАП говорится именно об «инвалидном» опознавательном знаке и ничего — о «инвалидных» электронных реестрах.

И в самом ближайшем времени любой инвалид, имеющий право на бесплатную парковку машины, но не имеющий собственных «колес», сможет за сходную цену продать это свое право любому желающему, внеся госномер его машины в Федеральный реестр от своего имени.