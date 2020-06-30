С 1 июля 2020 года знак «инвалид» фактически перестанет действовать

фото: rostovchanka-media.ru
Вступают в силу новые правила оформления льгот на парковку для машин, перевозящих инвалидов. По оценке экспертов портала «АвтоВзгляд», новый порядок позволит «безлошадным» инвалидам торговать своим правом на бесплатную парковку.

Мимо фокуса внимания СМИ каким-то образом прошел тот факт, что с 1 июля 2020-го года сведения о машине, на которой перемещается инвалид, должны размещаться в Федеральном реестре инвалидов.

Одновременно прекращается выдача опознавательных знаков «Инвалид» для установки на машины, которыми управляют или пользуются инвалиды прекращается.

До 1 января 2021 года инвалиды, либо их законные представители, которым необходимо получить право парковать машину на специально отведенных для этого местах улично-дорожной сети, должны подать заявление в Пенсионный фонд о внесении госномера машины, а также ее марки и модели, в этот реестр.

Сделать это можно как дистанционно через портал госуслуг, так и лично явившись в МФЦ или отделение Пенсионного фонда. Предполагается, что при необходимости всегда можно будет изменить в реестре данные машины, на которой перемещается инвалид, через интернет.

Доступ к реестру получат сотрудники ГИБДД, которые смогут выявлять и штрафовать нарушителей на 5000 рублей. Таким образом, значок «Инвалид» на стекле машины окончательно перестанет иметь какое-либо практическое значение.

Заметим, что в ПДД и КоАП говорится именно об «инвалидном» опознавательном знаке и ничего — о «инвалидных» электронных реестрах.

И в самом ближайшем времени любой инвалид, имеющий право на бесплатную парковку машины, но не имеющий собственных «колес», сможет за сходную цену продать это свое право любому желающему, внеся госномер его машины в Федеральный реестр от своего имени.

парковка, штрафы, ПДД, КоАП, платная парковка, ГИБДД
30 июня 2020
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