Три дурацких и опасных мифа про обгон, в которые упорно верят многие автомобилисты

Первое заблуждение, которое мне с пеной у рта отстаивали в разное время трое коллег, заключалось в том, что лично им их собственные ПДД запрещают обгон сразу нескольких медленно идущих машин.

Мне уверенно рассказывали, что водитель при обгоне якобы должен после опережения слева каждой из них возвращаться на свою сторону дороги, встраиваясь перед «мордой» обгоняемого. И только после этого выезжать на «встречку» для повторения такой же операции со следующим тихоходом.

Самое смешное в этой истории то, что адепты изложенной выше теории все равно при случае обгоняют по несколько машин за раз. Но уверены при этом, что являются злостными нарушителями ПДД и не удивятся, если первый же встречный гаишник предъявит соответствующие претензии. Но все равно «безбашенно рискуют», нарушая! И с просто неописуемым недоверием и ядовитой иронией воспринимают совет поискать в официальном тексте ПДД упоминания о чем-то подобном!