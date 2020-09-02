Три дурацких и опасных мифа про обгон, в которые упорно верят многие автомобилисты

Первое заблуждение, которое мне с пеной у рта отстаивали в разное время трое коллег, заключалось в том, что лично им их собственные ПДД запрещают обгон сразу нескольких медленно идущих машин.
Мне уверенно рассказывали, что водитель при обгоне якобы должен после опережения слева каждой из них возвращаться на свою сторону дороги, встраиваясь перед «мордой» обгоняемого. И только после этого выезжать на «встречку» для повторения такой же операции со следующим тихоходом.
Самое смешное в этой истории то, что адепты изложенной выше теории все равно при случае обгоняют по несколько машин за раз. Но уверены при этом, что являются злостными нарушителями ПДД и не удивятся, если первый же встречный гаишник предъявит соответствующие претензии. Но все равно «безбашенно рискуют», нарушая! И с просто неописуемым недоверием и ядовитой иронией воспринимают совет поискать в официальном тексте ПДД упоминания о чем-то подобном!
Второй, не менее дурацкий самоограничительный миф, придуманный и лелеемый автомобилистами, касается несуществующего запрета выезда на «встречку» для обгона одновременно двух и более машин. Речь идет о так называемом обгоне «паравозиком», когда вереницу медленно идущего транспорта в разрешенном месте обходит слева вереница более быстрых авто.
Нельзя этого делать якобы в связи с требованием п.11.2 ПДД, запрещающего «выполнять обгон, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия». Хотя на самом деле тут всего навсего имеется в виду запрет опережать машину, которая сама кого-то обгоняет, то есть табу на так называемый «двойной обгон».
И в этом случае, кстати, тоже народ «смело нарушает» неизвестно кем придуманный запрет, будучи морально готовыми ответить за него перед инспектором ДПС! Какая богатая, оказывается, почва для «разводов» на взятку со стороны ГИБДД имеется в головах водителей!
А вот третье, не менее «упоротое» и распространенное заблуждений водителей, утверждает, что когда при обгоне ты, возвращаясь в свою полосу, успел втиснуться в ряд перед самым носом обгоняемого, то если он все-таки въедет в твой багажник, виноватым признают его, как не соблюдавшего дистанцию.
На самом деле это совсем не так и в случае подобного ДТП вполне вероятно остаться без «прав»! Дело в том, что ПДД требуют: перед началом обгона водитель обязан убедился, что «не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения». А раз авария произошла, значит помехи явно были созданы.
Доказательством тому может послужить, например, видео с регистратора машины которой вы фактически подставили «зад» при возвращении в свой ряд. Поскольку ПДД при обгоне были нарушены, то вступает в силу ч. 4 ст. 12.15 КоАП — «Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения». По ней можно лишиться «прав» на полгода! И все из-за каких-то самодеятельных «придумок» и фантазий на тему обгона…