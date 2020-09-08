«Лаборатория безопасности» вновь приступила к обучению детей на Ford Transit

Лаборатория безопасности на базе Ford Transit возобновила свою работу, и первым городом, в который приехал «фургон обучения», стал Нижний Новгород.

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители компании, в планах на ближайший год значится открытие еще 46 таких образовательных центров в российских регионах.

Что же из себя представляет лаборатория? По сути, это автомобиль, оборудованный всем необходимым для проведения занятий, и преподаватель, следующий уникальной методике обучения. Во время уроков используются конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, модель автобусной остановки, знаки, самокаты, велосипеды и прочие элементы улично-дорожной сети.