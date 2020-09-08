«Лаборатория безопасности» вновь приступила к обучению детей на Ford Transit

Лаборатория безопасности на базе Ford Transit возобновила свою работу, и первым городом, в который приехал «фургон обучения», стал Нижний Новгород.
Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители компании, в планах на ближайший год значится открытие еще 46 таких образовательных центров в российских регионах.
Что же из себя представляет лаборатория? По сути, это автомобиль, оборудованный всем необходимым для проведения занятий, и преподаватель, следующий уникальной методике обучения. Во время уроков используются конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, модель автобусной остановки, знаки, самокаты, велосипеды и прочие элементы улично-дорожной сети.
Маленьким слушателям рассказывают, к примеру, Правила дорожного движения и наглядно объясняют, как скорость транспортного средства влияет на тормозной путь. Взрослым — демонстрируют, как нужно использовать детские удерживающие устройства и проводят тренинги по концентрации внимания. В общем, посещать подобные мероприятия полезно всей семьей.
Интересно, что проект «мобильный» — проводить обучение можно даже в самых отдаленных уголках страны, загрузив необходимое оборудование и преподавателей в Ford Transit, благо что габариты позволяют.
Добавим, что в 2018—2019 годах обучение в «Лаборатории безопасности» прошли без малого 350 000 детей и почти 47 000 взрослых в 39 российских городах. Проект реализуется при поддержке Российского Союза Автостраховщиков (РСА), ГИБДД, Министерства просвещения, Министерства транспорта и экспертного центра «Движение без опасности».