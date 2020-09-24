Как не нарваться на дурацкий штраф при проезде «кругового движения»

Что, казалось бы, может быть проще «кругового движения»? При въезде — всем на кругу уступаешь, при перестроениях на самом «кругу» помнишь о «помехе справа». Если выполняешь эти простые правила — ты чист перед ПДД и ГИБДД. Но это, на самом деле, не совсем так.
При желании сотрудник ДПС может оформить штрафное постановление на большинство водителей, пересекающих такой перекресток. Чтобы понять почему, разберем реальное поведение автомобилистов в подобных местах детально.
Практика показывает, что уже достаточно многие из нас за последние годы выучили, что въезжать на круговое движение можно не только с крайней правой полосы примыкающей дороги, но и вообще с любой. Но что происходит дальше?
Большинство водителей сразу же рулят на приглянувшуюся им полосу «круга» — вторую или даже крайнюю левую, — как кому нравится. Машин, которые после выезда на такой перекресток сразу же занимают его крайнюю правую полосу, обычно немного. Как правило, это те, кому требуется уйти с перекрестка уже на первом же съезде. Парадоксально, но только эти водители не нарушают Правила при выезде на круговой перекресток!
Дело в том, что в пункте 8.6 ПДД сказано, что «при повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части». Другими словами, повернуть направо можно только в крайнюю правую. И уж только потом, при необходимости и возможности, разрешается перестраиваться во вторую и прочие полосы движения на «кругу». Если в таком месте нанесена соответствующая сплошная разметка, за ее пересечение полагается 500 рублей штрафа — по ст. 12.16 КоАП.
Покидая перекресток с круговым движением, большинство водителей «ныряют» в нужный им съезд практически с любого ряда. Между тем, ПДД в п. 8.5 утверждают, что «перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части». То есть, съезжать с «круга» разрешается только из крайней правой полосы.
Нарушение этого требования Правил, согласно «прейскуранту» КоАП, стоит 500 рублей по ч.1.1 ст. 12.14. Достаточно установить полицейскую камеру перед каждым съездом с кругового перекрестка, и можно «стричь» с водителей многие тысячи рублей штрафов. Странно, что власти крупных городов еще до этой простой мысли не додумались…