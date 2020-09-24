Как не нарваться на дурацкий штраф при проезде «кругового движения»

Что, казалось бы, может быть проще «кругового движения»? При въезде — всем на кругу уступаешь, при перестроениях на самом «кругу» помнишь о «помехе справа». Если выполняешь эти простые правила — ты чист перед ПДД и ГИБДД. Но это, на самом деле, не совсем так.

При желании сотрудник ДПС может оформить штрафное постановление на большинство водителей, пересекающих такой перекресток. Чтобы понять почему, разберем реальное поведение автомобилистов в подобных местах детально.

Практика показывает, что уже достаточно многие из нас за последние годы выучили, что въезжать на круговое движение можно не только с крайней правой полосы примыкающей дороги, но и вообще с любой. Но что происходит дальше?

Большинство водителей сразу же рулят на приглянувшуюся им полосу «круга» — вторую или даже крайнюю левую, — как кому нравится. Машин, которые после выезда на такой перекресток сразу же занимают его крайнюю правую полосу, обычно немного. Как правило, это те, кому требуется уйти с перекрестка уже на первом же съезде. Парадоксально, но только эти водители не нарушают Правила при выезде на круговой перекресток!