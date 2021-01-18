Почему водителям не нужен QR-код вместо «прав»

Если водитель забыл дома «парава» и СТС, его штрафуют на 500 ₽ (ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ). Но Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает перестать пугать моторизованных граждан и доверить данные о них и их автомобилях QR-коду. Тематический замминистра Олег Качанов рисует картину цифрового будущего:
– Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома «права», сидишь в машине и не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь…
А чуть раньше вице-премьер Дмитрий Чернышенко уговаривал президента разрешить поэкспериментировать на людях с «мобильным идентификатором» документов. Но его идея была менее электронной и предполагала поход в МФЦ за подтверждением личности и предъявлением документов, которые лишь по усмотрению девочки в окошке обретут легитимность.
Армянское радио спрашивают: «Можно ли построить коммунизм в Армении?». Армянское радио отвечает: «Можно. Но зачем маленькой Армении такое большое счастье?» Вопрос к авторам затеи: зачем водителю QR-код? Оставьте код для должностных лиц. Если бюджет не дает покоя, идеи теснят разум и хочется учинить прогресс на отдельно взятой территории, созидайте цифровую действительность лишь в дополнение к сложившейся практике. Не трогайте водителя и его ценности — водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. На примере обязательного электронного ЭПТС взамен бумажного про вас уже все ясно — он создает автовладельцам одни проблемы, значительно затрудняя регистрацию транспортных средств.
Сегодня, чтобы проверить водителя, у любого инспектора ГАИ есть все технические возможности. Инспектор в состоянии установить личность, узнать о штрафах, посмотреть регистрационные действия, открытые категории, сроки годности. Для этого не надо спрашивать разрешения у президента. Не надо тратить миллиард рублей. И не надо отбирать у водителя документы, отправляя его к девочке в МФЦ, установщику программного обеспечения, продавцу телефонов. Водителю надежнее с реальными, ощутимыми, бумажными документами, которые можно предъявить.
Чтобы настал XXI век не на бумаге, но и в правовых взаимоотношениях, не надо пилить бюджет. Достаточно убрать из ПДД п. 2.1.1, обязывающий водителей возить с собой и предъявлять документы, заменив на добровольное ношение в кармане. И в случае проверки инспектор идентифицирует водителя либо по бумажным документам, либо в своем телефоне. И если забыл дома «права» — сидишь в машине и не трясешься, ведь телефон-то у инспектора всегда с собой.
Когда хочется управлять страной, княжеством, министерством, податными людьми, лучше всего ничего не отбирать, совершая управленческие инновации тихо, на уровне мероприятий для служебного пользования, дополняя ради нашего удобства документы, сохраняя наши привычки. По мере истечения срока годности водительского удостоверения, люди будут приходить в ГАИ или МФЦ и получать бумажные в/у нового дизайна с каким угодно кодом, чипом, магнитной полосой. И через 10 лет во всей России у 100% водителей на руках будут документы, придуманные нынешними и последующими замминистрами и вице-премьерами. А водителей оставьте в покое.