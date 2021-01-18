Почему водителям не нужен QR-код вместо «прав»

Если водитель забыл дома «парава» и СТС, его штрафуют на 500 ₽ (ч.2 ст. 12.3 КоАП РФ). Но Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает перестать пугать моторизованных граждан и доверить данные о них и их автомобилях QR-коду. Тематический замминистра Олег Качанов рисует картину цифрового будущего:

– Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома «права», сидишь в машине и не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь…

А чуть раньше вице-премьер Дмитрий Чернышенко уговаривал президента разрешить поэкспериментировать на людях с «мобильным идентификатором» документов. Но его идея была менее электронной и предполагала поход в МФЦ за подтверждением личности и предъявлением документов, которые лишь по усмотрению девочки в окошке обретут легитимность.