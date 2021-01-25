5 ужасов нового КоАП: к чему готовиться водителям

Но для начала слегка успокоим водителей: поправки, о которых пойдет речь ниже еще, вопреки сообщениям некоторых СМИ, не приняты. Это — лишь законопроект Минюста, который пока что даже не был внесен в Госдуму. Впрочем, расслабляться не стоит, ведь дыма без огня не бывает. И если проект будущего КоАП не доработать после первого чтения в Госдуме, водителей будет ждать вал очень спорных и неприятных штрафов. Хотя, надо заметить, значительная часть будущих федеральных наказаний уже предусмотрена рядом региональных КоАП.
А машина-то — брошенная
Согласно предложениям чиновников, оставление разукомплектованных и/или брошенных автомобилей вне специально отведенных мест будет наказываться штрафом в 3000 рублей (норма, давно действующая в Москве). Причем разукомплектованным будет считаться автомобиль, у которого отсутствует одна или несколько кузовных деталей, включая «запор горловин цистерн и пробку топливного бака», одно или несколько стекол, внешних световых приборов и т. д. Представьте: ночью хулиганы разбили в вашем автомобиле окно или «сняли колеса», а утром вы получили штраф за «автохлам»!
По газонам — не ходить
Если проект КоАП примут в неизменном виде, то за проезд или остановку на газоне водителя можно будет наказать штрафом в 1500—4000 рублей, а за проезд или стоянку на детских и спортивных площадках — штрафом 2000—5000. рублей. Казалось бы, начинание правильное.
Но давайте начистоту: во многих российских городах газоном формально считается просто ничем не обозначенный кусок открытой земли, где отсутствует какое-либо благоустройство (специально для любителей урбанистики: лавочек и столиков для посиделок там тоже нет!). Если зимой такое место еще и припорошит снежком, ни за что не догадаешься, что парковаться там запрещено. Зато по новому КоАП водителя можно будет сразу же наказывать. Что давно делает, например, столичная МАДИ.
Везешь ребенка? Значит — пьян
Сразу же расставим точки над i: пьяный водитель — убийца, и такое поведение мы не оправдываем. Но давайте взглянем, что же именно предлагает Минюст. Согласно поправкам, если водитель, перевозящий несовершеннолетнего ребенка, откажется от прохождения медосвидетельствования, его будут автоматически лишать «прав» сроком на 3 года и штрафовать на 50 000 рублей.
К этому предложению сразу несколько вопросов. Во-первых, совершенно непонятно, почему жизнь одних граждан начинает цениться больше жизни других. Почему нетрезвый водитель, везущий 17-летнего ребенка заслуживает более строгого наказания, а перевозящий 18-летнего — уже нет? А что, если восемнадцать этому ребенку исполнилось буквально вчера? Во-вторых, это предложение — отличный «подарок» (именно в кавычках!) всем родителям, особенно многодетным.
Ведь наличие детей в салоне теперь станет лишним поводом для инспектора ГИБДД «иметь достаточные основания полагать», что автомобилист находится в нетрезвом виде и направить его именно на медосвидетельствование. Думаем, что у многих родителей, у кого и так жизнь не сахар, после таких слов гаишника будут сдавать нервы, а рука сама потянется к кошельку.
Не мой до дыр
Еще одна санкция, которую вводит проект нового КоАП — общероссийское наказание за мойку автомобиля в неположенных местах. За это водителей предлагается карать штрафом в 2000 рублей.
Спору нет, мыть машину на пляже у реки или озера не комильфо, да и для окружающей среды вредно. Но что, если вы летом моете автомобиль на своем дачном участке или у частного дома? Увы, в случае принятия КоАП, это также будет считаться нарушением, а вам придется заплатить. Впрочем, наказать за это могут уже сейчас.
Три раза нарушил — отдай «права»
Наконец, пожалуй, самое жесткое предполагаемое новшество в КоАП — введение санкции для злостных нарушителей ПДД. Так, те водители, кто в течение 12 месяцев трижды совершит грубое нарушение (превышение скорости более чем на 60 км/ч, проезд на красный свет, выезд на «встречку» и т. д.), будут лишаться в/у на срок до полутора лет. Учитываться будут только те нарушения, которые зафиксировал инспектор ГИБДД (штрафы с камер — не в счет), но в любой последовательности.
Хотя борьбу с откровенными лихачами нельзя не поддержать, нельзя не обратить внимание, что предложенные нормы по сути возвращают балльную систему наказания за нарушения ПДД, которая была отменена Верховным судом РФ еще в 1997 году, как антиконституционная.
…Как видите, предложенные меры явно нуждаются в доработках. Остается надеяться, что законодатели услышат автомобилистов и к моменту принятия самые спорные моменты из нового КоАП просто уберут.