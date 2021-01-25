5 ужасов нового КоАП: к чему готовиться водителям

Но для начала слегка успокоим водителей: поправки, о которых пойдет речь ниже еще, вопреки сообщениям некоторых СМИ, не приняты. Это — лишь законопроект Минюста, который пока что даже не был внесен в Госдуму. Впрочем, расслабляться не стоит, ведь дыма без огня не бывает. И если проект будущего КоАП не доработать после первого чтения в Госдуме, водителей будет ждать вал очень спорных и неприятных штрафов. Хотя, надо заметить, значительная часть будущих федеральных наказаний уже предусмотрена рядом региональных КоАП.

А машина-то — брошенная

Согласно предложениям чиновников, оставление разукомплектованных и/или брошенных автомобилей вне специально отведенных мест будет наказываться штрафом в 3000 рублей (норма, давно действующая в Москве). Причем разукомплектованным будет считаться автомобиль, у которого отсутствует одна или несколько кузовных деталей, включая «запор горловин цистерн и пробку топливного бака», одно или несколько стекол, внешних световых приборов и т. д. Представьте: ночью хулиганы разбили в вашем автомобиле окно или «сняли колеса», а утром вы получили штраф за «автохлам»!

По газонам — не ходить

Если проект КоАП примут в неизменном виде, то за проезд или остановку на газоне водителя можно будет наказать штрафом в 1500—4000 рублей, а за проезд или стоянку на детских и спортивных площадках — штрафом 2000—5000. рублей. Казалось бы, начинание правильное.

Но давайте начистоту: во многих российских городах газоном формально считается просто ничем не обозначенный кусок открытой земли, где отсутствует какое-либо благоустройство (специально для любителей урбанистики: лавочек и столиков для посиделок там тоже нет!). Если зимой такое место еще и припорошит снежком, ни за что не догадаешься, что парковаться там запрещено. Зато по новому КоАП водителя можно будет сразу же наказывать. Что давно делает, например, столичная МАДИ.