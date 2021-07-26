АМПП, игнорируя законы страны, пытался взыскать с автовладельца полтора миллиона рублей

В 2015 году молодой человек продал за копейки свои старенькие «Жигули» и благополучно о них забыл. Что и стало его большой ошибкой, ведь, как водится, с учета бывший владелец машину не снял и документов, как и координат покупателя, не сохранил.

С тех пор автомобиль о себе не напоминал ни штрафами, ни налогами. Однако спустя почти пять лет «привет» все-таки прилетел в виде иска от «Администратора Московского парковочного пространства» с требованием взыскания полутора миллионов рублей(!) за хранение авто на своей спецстоянке.

Выяснилось, что через несколько дней после продажи, покупатель сего чуда техники припарковал его где-то под запрещающим знаком, за что автомобиль и утащили «зеленые крокодилы». Но поскольку за все время нахождения машины в «автотюрьме» никто ее так и не хватился (а АМПП предпочитал молчать и не беспокоить титульного собственника-продавца, за которым автомобиль продолжал числиться в ГИБДД), стояночный счетчик продолжал работать.