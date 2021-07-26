АМПП, игнорируя законы страны, пытался взыскать с автовладельца полтора миллиона рублей

В 2015 году молодой человек продал за копейки свои старенькие «Жигули» и благополучно о них забыл. Что и стало его большой ошибкой, ведь, как водится, с учета бывший владелец машину не снял и документов, как и координат покупателя, не сохранил.
С тех пор автомобиль о себе не напоминал ни штрафами, ни налогами. Однако спустя почти пять лет «привет» все-таки прилетел в виде иска от «Администратора Московского парковочного пространства» с требованием взыскания полутора миллионов рублей(!) за хранение авто на своей спецстоянке.
Выяснилось, что через несколько дней после продажи, покупатель сего чуда техники припарковал его где-то под запрещающим знаком, за что автомобиль и утащили «зеленые крокодилы». Но поскольку за все время нахождения машины в «автотюрьме» никто ее так и не хватился (а АМПП предпочитал молчать и не беспокоить титульного собственника-продавца, за которым автомобиль продолжал числиться в ГИБДД), стояночный счетчик продолжал работать.
Когда же сумма за хранение достигла гигантской суммы в полтора миллиона рублей, АМПП обратился в суд и потребовало взыскать с формального собственника всю сумму расходов за хранение.
– В суд мы подали возражения со ссылкой на ч. 11 ст. 27.13 КоАП РФ, прямо устанавливающей, что именно лицо, привлеченное к ответственности за административное правонарушение, повлекшее задержания транспортного средства, оплачивает стоимость перемещения и хранения задержанного т/с, — рассказывает об этой истории в своем аккаунте юрист Сергей Радько. — При этом никаких доказательств привлечения автовладельца за это нарушение АМПП не представил, ссылалось лишь на обязанность собственника машины оплатить «услугу». Также мы предъявили карточку водителя с перечнем всех нарушений владельца иашины за последние 10 лет, среди которых данного проступка тоже не значилось…
В судебном заседании АМПП «сменил» гнев на милость и снизила свои требования и попросило взыскать «всего» один миллион рублей. Иск был удовлетворен только частично — с автовладельца взыскали 50 тысяч рублей, поскольку АМПП, по мнению суда, сильно затянул с обращением к Фемиде и тем самым допустило злоупотребление своими правами. Апелляция также не стала вникать в детали и оставила решение без изменений.
– Только в суде кассационной инстанции наконец-то обратили внимание на самый главный вопрос: отсутствие в деле доказательств привлечения именно собственника к ответственности за нарушение правил остановки. Апелляционное определение Мосгорсуда было отменено и дело направлено туда же на новое рассмотрение с указанием выяснить именно этот нюанс, — поясняет Сергей Радько. — Повторное рассмотрение в Мосгорсуде затянулось на несколько месяцев, поскольку долго не удавалось получить из ГИБДД ответ на запрос в отношении собственника о привлечении его к ответственности за то самое нарушение. И вот на днях, после получения ответа о том, что собственник к ответственности не привлекался, Мосгорсуд наконец вынес логичное и законное определение — решение суда первой инстанции о взыскании с собственника расходов отменить и АМПП в иске отказать…
Теперь АМПП ожидает вторая серия судебных процессов. Юрист и пострадавший от действий организации автовладелец намерены взыскать судебные издержки, понесенные ответчиком за весь процесс, поскольку, как известно, самое дорогое на свете — жадность и глупость, потому что за них приходится дороже всего платить… И да, все-таки не забывайте снимать проданные машины с учета. Забывчивость, как нам показывает эта история, тоже немалого потом стоит.