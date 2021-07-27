ГИБДД хотят заставить торговать «красивыми номерами»

Проект закона «Об установлении порядка присвоения государственных регистрационных знаков с особой серией» внесен в Госдуму депутатом Александром Шериным. Под «особой» серией подразумеваются номерные знаки, в которых встречаются одинаковые буквы или цифры, либо два ноля, либо «один ноль слева с повторением в серии кода региона». Вместо слова «продажа» законопроект использует термин «резервирование» номерных знаков. Предполагается, что право на это получат граждане и юридические лица. Государственным и муниципальным организациям это будет запрещено.

Обзавестись «красивым» номерным знаком можно будет после электронного аукциона, организованного ГИБДД. Информация о доступных для получения сериях госномеров будет публиковаться за неделю до аукциона. Сами торги предлагается проводить в течении суток — с 15.00 по местному времени и до трех часов пополудни следующего дня. Для участия в аукционе придется заплатить взнос в размере 10% от госпошлины за регистрацию транспортных средств. Минимальная ставка за «красивый номер» составит те же 10% от госпошлины. Доходы от реализации «красивых номеров» предлагается перечислять в дорожный фонд того субъекта Федерации, где проходит аукцион.