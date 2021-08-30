Как ГИБДД штрафует за езду по перекрестку с круговым движением

Сразу стоит сказать, что штраф за нарушение ПДД на круговом перекрестке стоит воспринимать не только, как наказание. Он, фактически, является «толстым намеком» на то, что в случае аварии нарушитель Правил будет признан ее виновником. А это может означать для него куда более чувствительные финансовые последствия, нежели просто штраф.
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Одно из самых массовых нарушений на круговом перекрестке — непредоставление преимущества другому ТС. Когда вы въезжаете «на круг», не обращая внимания на машины уже по нему едущие. Из-за этого последние вынуждены тормозить и дополнительно маневрировать. Такое нарушение правил описывает ст.12.13 КоАП. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, наказывается штрафом в размере 1000 рублей.
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ «ПОВОРОТНИК»
При съезде с кругового движения и при перестроении между полосами на нем сигнал поворота не включает подавляющее большинство автомобилистов. Таким образом граждане массово подпадают под действие ст. 12.14 КоАП. За «невыполнение требования ПДД подать сигнал перед перестроением» полагается штраф в размере 500 рублей.
СЪЕЗД С «КРУГОВОГО ДВИЖЕНИЯ» НЕ ИЗ ПРАВОГО РЯДА
Как и при повороте с любого перекрестка, от водителя машины требуется заранее занять крайнюю правую полосу. Круговой перекресток в этом смысле не исключение. Однако, опять таки, большинство автомобилистов на это требование внимания не обращают и съезжают «с круга» с любой полосы, с которой считают для себя удобным. За такое нарушение «отвечает» ст. 12.14 КоАП. За что полагается 500-рублевый штраф.
СТОЯНКА НА КРУГОВОМ ДВИЖЕНИИ
В районе съездов с некоторых «кругов» есть места, выделенные разметкой под «островки безопасности» на проезжей части. Либо, что чаще всего случается, границы «круга» выполнены из бордюрного камня. В городских районах, где найти место для парковки бывает сложно, некоторые водители не придумывают ничего лучше, чем использовать для стоянки своей машины названные выше части круговых перекрестков. Хотя за это, в соответствии со ст. 12.19 КоАП, грозит штраф в размере 500 рублей.
ЕЗДА «ПРОТИВ ШЕРСТИ»
Ну и самое «отмороженное» нарушение ПДД, которое только можно порой встретить на перекрестке с круговым движением — езда во встречном направлении. Некоторые водители, по какой-то причине не успев перестроиться правее и слегка проскочив нужный съезд, не находят ничего лучше, чем проехать задним ходом несколько метров — чтобы затем вписаться в желанный поворот.
Безопасно «намотать» ради этой же цели еще один круг по перекрестку им либо не приходит в голову, либо кажется чем-то зазорным. Подобный маневр наказывается также, как любая «встречка» — по ст. 12.15 КоАП. Она подразумевает либо штраф в 5000 рублей, либо лишение «прав» на срок до шести месяцев.