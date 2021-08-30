Как ГИБДД штрафует за езду по перекрестку с круговым движением

СТОЯНКА НА КРУГОВОМ ДВИЖЕНИИ

В районе съездов с некоторых «кругов» есть места, выделенные разметкой под «островки безопасности» на проезжей части. Либо, что чаще всего случается, границы «круга» выполнены из бордюрного камня. В городских районах, где найти место для парковки бывает сложно, некоторые водители не придумывают ничего лучше, чем использовать для стоянки своей машины названные выше части круговых перекрестков. Хотя за это, в соответствии со ст. 12.19 КоАП, грозит штраф в размере 500 рублей.

ЕЗДА «ПРОТИВ ШЕРСТИ»

Ну и самое «отмороженное» нарушение ПДД, которое только можно порой встретить на перекрестке с круговым движением — езда во встречном направлении. Некоторые водители, по какой-то причине не успев перестроиться правее и слегка проскочив нужный съезд, не находят ничего лучше, чем проехать задним ходом несколько метров — чтобы затем вписаться в желанный поворот.

Безопасно «намотать» ради этой же цели еще один круг по перекрестку им либо не приходит в голову, либо кажется чем-то зазорным. Подобный маневр наказывается также, как любая «встречка» — по ст. 12.15 КоАП. Она подразумевает либо штраф в 5000 рублей, либо лишение «прав» на срок до шести месяцев.