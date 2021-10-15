Минэкономики раскритиковало план ГИБДД автоматически лишать водителей «прав» из-за болезни

МВД предлагает создать общую базу данных ГИБДД и Минздрава, в которую врачи любой клиники станут заносить все болячки пациента, мешающие управлению машиной. Как только такая информация попадет в эту базу данных, водительское удостоверение гражданина немедленно превратится во временно недействительное. Фактически, человека будут автоматически лишать «прав».

В Минэкономразвития обратили внимание на то, что закон «Об основах охраны здоровья» не предусматривает такого порядка лишения ВУ. Подобное решение может быть принято лишь на основании полноценного медосвидетельствования человека, а не какого-то «сообщения».

С другой стороны, врач медучреждения не может знать: имеются ли у конкретного пациента «права». Поэтому в случае принятия поправок ГИБДД, в эту систему будут загружаться данные вообще всех больных с противопоказаниями к вождению.