Минэкономики раскритиковало план ГИБДД автоматически лишать водителей «прав» из-за болезни

МВД предлагает создать общую базу данных ГИБДД и Минздрава, в которую врачи любой клиники станут заносить все болячки пациента, мешающие управлению машиной. Как только такая информация попадет в эту базу данных, водительское удостоверение гражданина немедленно превратится во временно недействительное. Фактически, человека будут автоматически лишать «прав».
В Минэкономразвития обратили внимание на то, что закон «Об основах охраны здоровья» не предусматривает такого порядка лишения ВУ. Подобное решение может быть принято лишь на основании полноценного медосвидетельствования человека, а не какого-то «сообщения».
С другой стороны, врач медучреждения не может знать: имеются ли у конкретного пациента «права». Поэтому в случае принятия поправок ГИБДД, в эту систему будут загружаться данные вообще всех больных с противопоказаниями к вождению.
Поэтому клиникам придется формировать «сообщения» и направлять их в реестр ГИБДД при выявлении противопоказания к вождению вообще у любого пациента.
—Количество таких случаев может оказаться значительным, механизм выявления среди них случаев заболеваний непосредственно у водителей не определен, — считают в министерстве.
В ведомстве полагают, что нововведение создаст избыточную административную нагрузку как на учреждения здравоохраниения, так и на подразделения ГИБДД.
Напомним также, что в России лишить водителя права управлять транспортным средством может лишь суд. А поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые пытается протащить МВД, фактически устанавливают внесудебный порядок лишения «прав».