Почему в Подмосковье не снижается число жертв ДТП

Впрочем, не только пьяных водителей погибает меньше в подмосковных авариях — пешеходов тоже, на 15%. При этом на 13% снизилось количество «летальных» переходов дороги по «зебре» и на 18% — в неположенном месте. Отметим также, что число наездов на «безлошадных» участников дорожного движения сократилось в светлое время на суток на 18%, а в темное — на 14%.

Если же смотреть в целом по количеству жертв в подмосковных ДТП — то есть учитывать и пешеходов, и пассажиров, и водителей — то показатель остался на прежнем уровне. В период с января по сентябрь 2020-го на дорогах Московской области погибли 535 человек, а в 2021-м — 533.

Кроме того, экспертов тревожит ситуация с авариями на федеральных трассах, ведь там количество смертельных происшествий выросло на 3%. Однако их стало меньше на региональных — по крайней мере на тех дорогах, где установлено освещение, число летальных ДТП в темное время суток снизилось на 12%.