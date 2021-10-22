Что такое автобаферы для подвески: все плюсы и минусы

Автобаферы — изобретение давнее. Однако и по сей день ходят споры о полезности этих полиуретановых вставок в пружины подвески, которые обещают и дорожный просвет увеличить, и жесткость придать, и управляемость улучшить. Но, как всегда, гладко все лишь на бумаге.
Сие чудное изобретение в виде упругого кольца с отверстиями по всей его плоскости предлагается вставлять по центру пружин между витками. А дальше наступает волшебство: автобафер, являясь еще одним упругим элементом в подвеске, снимает ударную нагрузку и не дает пружине сжиматься и скручиваться в ее центральной части. В свою очередь это, якобы, защищает пружины и амортизатор от преждевременного износа. Уменьшает крены и вертикальную раскачку.
Снижаются вибрации при работе подвеске по неровностям, включая стыки мостов, трамвайные рельсы и прочие искусственные и природные изъяны дорожного полотна. И даже спасает амортизаторы от разрушения и увеличивает дорожный просвет на целых 5, а то и 25 мм. Ну как тут не взять?
А между тем, прежде, чем отдавать свои кровные за очередной фуфломицин для своего автомобиля, нужно понять, что инженеры-разработчики в автомобильных компаниях едят свой хлеб совершенно не даром. Чтобы сделать подвеску автомобиля, им приходится провести массу испытаний не только готового продукта, но и его компонентов. А уж сколько там расчетов — такое не снилось даже Перельману.
И тут вдруг раз, и ловите проставки от нашего кооператива, которые сделают автомобиль лучше, а вас — счастливее. При этом куском синтетики перечеркивается вся работа именитых инженеров и испытателей. А чтобы было убедительно, цену автобаферам назначили прям-таки автомобильную — по «пятере» за штуку.
А теперь давайте посмотрим на все это с другого угла. Допустим, установив бафер и сняв часть нагрузки, вы защитили какую-то часть подвески. Но раз где-то убыло, значит, где-то и прибудет. И это прямой путь к стремительному износу других элементов ходовой.
Повышение жесткости подвески также не сулит ничего хорошего. Частая езда по плохим дорогам может привести к деформации кузова и его элементов. Увеличению зазоров, разбалтыванию крепежных элементов.
Кто-то скажет, мол, повышается дорожный просвет? Тоже так себе плюс. Просвет увеличивается на «сильно уставшей подвеске» — да. Равно, как и временно улучшаются ее характеристики. Но усилия в узлах подвески распределяются неравномерно. И это снова износ.
Упругость и стойкость подвески с автобаферами в преодолении «лежачих полицейских» быстро переучит вас не притормаживать перед ними. Но элементы подвески от этого будут страдать лишь сильнее. И снова попадаем на деньги.
Ну и еще один «плюс» — защита амортизаторов. Нет, если яма настолько большая, что не выдерживают штатные демпферы, то и кусок полиуретана в пружине не спасет ситуацию. А еще они частенько теряются и раз в полгода (а то и чаще) приходят в негодность — сплющиваются, и никаким образом не работают. Так что, устанавливая их в свою машину, включите и эти «плюсы» и в свой годовой бюджет.
Вывод напрашивается сам собой: автобафер — мера временная и небезопасная. Устанавливая его на «подуставшую» подвеску, вы, во-первых, вносите в конструкцию автомобиля чужеродный, не сертифицированный для использования на конкретном автомобиле элемент. А во-вторых, продолжаете ездить на не особо-то исправной подвеске. Так и до беды недалеко. Оно вам надо?