Что такое автобаферы для подвески: все плюсы и минусы

Автобаферы — изобретение давнее. Однако и по сей день ходят споры о полезности этих полиуретановых вставок в пружины подвески, которые обещают и дорожный просвет увеличить, и жесткость придать, и управляемость улучшить. Но, как всегда, гладко все лишь на бумаге.

Сие чудное изобретение в виде упругого кольца с отверстиями по всей его плоскости предлагается вставлять по центру пружин между витками. А дальше наступает волшебство: автобафер, являясь еще одним упругим элементом в подвеске, снимает ударную нагрузку и не дает пружине сжиматься и скручиваться в ее центральной части. В свою очередь это, якобы, защищает пружины и амортизатор от преждевременного износа. Уменьшает крены и вертикальную раскачку.

Снижаются вибрации при работе подвеске по неровностям, включая стыки мостов, трамвайные рельсы и прочие искусственные и природные изъяны дорожного полотна. И даже спасает амортизаторы от разрушения и увеличивает дорожный просвет на целых 5, а то и 25 мм. Ну как тут не взять?

А между тем, прежде, чем отдавать свои кровные за очередной фуфломицин для своего автомобиля, нужно понять, что инженеры-разработчики в автомобильных компаниях едят свой хлеб совершенно не даром. Чтобы сделать подвеску автомобиля, им приходится провести массу испытаний не только готового продукта, но и его компонентов. А уж сколько там расчетов — такое не снилось даже Перельману.

И тут вдруг раз, и ловите проставки от нашего кооператива, которые сделают автомобиль лучше, а вас — счастливее. При этом куском синтетики перечеркивается вся работа именитых инженеров и испытателей. А чтобы было убедительно, цену автобаферам назначили прям-таки автомобильную — по «пятере» за штуку.