«Вечный учет»: повод сэкономить на покупке машины или страдания за копейки

Фото potokmedia.ru
Рынок подержанных автомобилей сегодня столь же пуст, сколь и дилерские центры. Добротные варианты, стабильно позволяющие пережить дурдом, стоят вдвое дороже, чем вчера, а удобные по цене варианты содержат «скелеты в шкафу». Например, «вечный учет». Стоит ли обращать внимание на такие машины и как эту проблему решить, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Часто бывает, что красивый и ухоженный автомобиль, который запросто мог бы закрыть вакантное место в семейном гараже, имеет некоторые юридические сложности. С поврежденным ржавчиной VIN-кодом все примерно ясно. Но как быть с машиной, на которую наложены обременения? Стоит ли рассматривать такую покупку?

Прямого ответа на этот вопрос нет и быть не может, ведь обременения бывают очень разные: утрачены документы, кто-то разводится и делит имущество, кто-то получил наследство, но его не оформил, другие владельцы не платили налоги, а может — просто набрали штрафов и не хотят их «гасить». Это решаемо. Но есть и «вечные» сложности: машина в розыске, перебиты вин-коды и прочий «криминал». Такой транспорт уже не оформить. Только выяснив истинную причину «блокировки учета» можно оценивать сделку. Впрочем, зачастую все бывает намного проще, чем кажется на первый взгляд.

Начнем с простого: «вечный учет» — это возможность использования автомобиля без ограничений, но запрет на регистрационные действия. То есть владелец может ездить сколько и куда хочет, но продать или передать управление не может. Законно. То есть, можно либо применять транспорт по назначению, либо разобрать на запчасти, либо сдать в утиль. Понятное дело, не все желают расстаться с активом подобным образом. И тут начинаются «танцы с бубном».

Фото из соцсетей.

Как узнать причину «вечного учета»? Есть специальные базы, в которых можно проверить, но они, увы, тоже не всегда оказываются актуальными. Для четкого понимания этого вопроса следует обратиться в специальные конторы, собирающие «по своим каналам» все данные по залогам и прочим «обременениям». Как правило, их пакет документов позволяет наиболее верно оценить предстоящую покупку.

Причина трех из четырех «вечных учетов» — неуплата штрафов и налогов. Если судебные приставы взялись за дело, то МОТОТРЭР переоформление уже не пропустит. Чтобы машину переписать на себя, мало заплатить штрафы. Нужно еще добиться от приставов решения, что не сразу и не быстро: система работает, но, как и положено системе, крайне медленно.

Более того, к приставу придется несколько раз прийти, отсидев длительную очередь — электронный документооборот сюда пока еще не добрался. Понятное дело, что заниматься этим хотят далеко не все, поэтому предпочитают просто продать с уценкой. Сможет ли новый владелец решить проблему? Безусловно, если получит нотариальную доверенность.

Фото из соцсетей.

А вот самостоятельно восстановить документы не выйдет. Утерянные да утраченные бумаги может «регенерировать» только владелец, поэтому для обретения ПТС и последующей регистрации придется побегать с собственником по кабинетам и окнам. Иначе — никак.

«Вечный учет» доживает свои последние дни, ведь очень скоро камеры научатся вычленять такие машины из потока. Сомнений в этом нет никаких, вопрос времени и технологий, на которые у государства деньги всегда найдутся.

Так что «купил и поехал» без штрафов, как зачастую пишут в объявлениях, закончится со дня на день, не сегодня — так завтра. Поэтому приобретая автомобиль «с обременениями», стоит заранее узнать пути решения его юридических вопросов или просто не соглашаться на такую покупку. Третьего не дано.

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7 декабря 2021
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