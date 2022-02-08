ГИБДД против шикан, рефюжей и диверторов на российских дорогах

Поскольку новый ГОСТ направлен главным образом на повышение безопасности пешеходов, авторы документа предлагают сосредоточиться на «успокоении движения» машин в районах жилой застройки. Как именно? Например, устраивать приподнятые на 8 см над проезжей частью перекрестки, сокращать число полос или сужать их, а также организовывать «шиканы» — трапециевидные или овальные островки, вынуждающие водителей двигаться по траектории зигзагами.

Не обошлось и без ограничения скорости: так, внутри микрорайонов эксперты РосдорНИИ советуют установить лимит в 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения — 30 км/ч, на магистральных улицах — 40 км/ч, а на загородных — 70 км/ч.

Новый ГОСТ также вводит понятия «дивертор» и «рефюж». Под первым понимается ограждение, необходимое для перекрытия сквозного проезда на перекрестке, а под вторым — защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда на пешехода, сообщает «Коммерсант».