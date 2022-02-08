ГИБДД против шикан, рефюжей и диверторов на российских дорогах

Поскольку новый ГОСТ направлен главным образом на повышение безопасности пешеходов, авторы документа предлагают сосредоточиться на «успокоении движения» машин в районах жилой застройки. Как именно? Например, устраивать приподнятые на 8 см над проезжей частью перекрестки, сокращать число полос или сужать их, а также организовывать «шиканы» — трапециевидные или овальные островки, вынуждающие водителей двигаться по траектории зигзагами.
Не обошлось и без ограничения скорости: так, внутри микрорайонов эксперты РосдорНИИ советуют установить лимит в 20 км/ч, на улицах и дорогах местного значения — 30 км/ч, на магистральных улицах — 40 км/ч, а на загородных — 70 км/ч.
Новый ГОСТ также вводит понятия «дивертор» и «рефюж». Под первым понимается ограждение, необходимое для перекрытия сквозного проезда на перекрестке, а под вторым — защитный элемент перед островком безопасности для предотвращения наезда на пешехода, сообщает «Коммерсант».
Предполагается, что ГОСТ примут до конца текущего года, но случится это лишь в том случае, если РосдорНИИ найдет общий язык с ГИБДД. Последняя выступает против некоторых новшеств.
Например, гаишникам не понравилась идея с «шиканами» — мол, эта мера приведет к повышению аварийности, пока с помощью экспериментов не будет доказано обратное. А приподнятые над проезжей части переходы существенно усложнят жизнь владельцев машин с низким клиренсом. Вероятно, хлопот доставит и сужение/сокращение полос — скорость, может, и снизится, но вот пробок станет явно больше.
Очевидно, что проекту предстоит пережить еще несколько редакций и обсуждений, однако в том, что он — в том или ином виде — необходим, сомнений ни у кого не возникает. Ведь сегодня единого документа, который содержал бы требования к безопасности пешеходов, в России нет. А проблема актуальная: доля наездов на «безлошадных» участников движения составляет 26% от всех аварий. Так, в 2021 году, по данным ГИБДД, в России произошло более 35 000 ДТП с пешеходами. Правда, значительная их доля — по вине последних…