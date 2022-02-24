Сотрудники ГИБДД будут отправлять неисправные автомобили на принудительный техосмотр

По большому счету, с принятием законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу совершенствования порядка запрещения эксплуатации транспортного средства» в процедуре ничего не изменится. Ведь, как мы помним, сотрудники ГИБДД и раньше могли приостанавливать эксплуатацию авто и отправлять его владельца на внеочередной техосмотр при выявлении неисправности из перечня особо опасных.

Что же тогда нового? Собственно, сам перечень неисправностей. Если законопроект вступит в силу, он будет включать поломки тормозной и рулевой систем, световых приборов, запорных устройств топливных баков, механизмов фиксации бортов грузового транспорта, удерживающих систем пассивной безопасности, а также несоответствия установленным требованиям шин и колес и внесение изменений в конструкцию кузова.

Выявив нарушителя, сотрудник ГИБДД вносет данные о его машине (в частности, о неисправностях) в информационную систему ГИБДД. На устранение поломок и прохождение принудительного техосмотра водителю дадут, как и прежде, семь суток. И да, получать новую диагностическую карту придется в любом случае — даже тем, кто, по идее, может использовать автомобиль без нее.

Ну а тем, кто это требование проигнорирует, грозит изъятие СТС и, как следствие, невозможность эксплуатации автомобиля и совершения любых действий с ним.