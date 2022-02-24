ГАЗ-53Ш и другие интересные грузовики родом из СССР

Все, что производилось в СССР, сегодня воспринимается с теплотой в сердце и доброй улыбкой. Помните, как по улицам советских городов разъезжали ЗИЛ-130с бело-голубыми кабинами? Именно они почему-то всплывают в памяти из-за своей выдающейся внешности.
Однако был и еще один культовый грузовик, который разошелся по всему миру тиражом в 3,5 млн. штук — это ГАЗ-53. В его цветовой гамме так же был и бело-голубой, и зеленый, и желтый. Но спутать два грузовика невозможно. Модификаций у ГАЗа было множество, равно как и различных прототипов. Мы постарались собрать самые интересные из них.
ГАЗ-53Ш появился благодаря тому, что стране требовались грузовики, способные перевозить плиты, бетонные балки и прочие строительные конструкции. Правда, это оказался всего лишь опытный образец, который, увы, в серию так и не вышел. Однако ради истории стоит упомянуть его здесь.
Опытным образцом стал и бескапотный ГАЗ-53 с 8-цилиндровым мотором. Кабина ему досталась от ГАЗ-66. Спроектировали, как минимум, две модификации этого грузовика: с бортовой платформой и с укороченной до без малого трех метров колесной базой.
Впрочем, до опытных образцов дошел лишь укороченный тягач. Таковых было построено всего четыре, и их долго испытывали с различными полуприцепами. Однако и в этом случае серийного производства не случилось.
Опытный ГАЗ-53 1962 года стал законодателем грузовой моды, потому как именно его радиаторная решетка имела характерную форму, которую так и прозвали — «улыбка». Грузовик получил 8-цилиндровый двигатель.
В том же 1962 году был построен и экспортный вариант ГАЗ-53 с индексом А. Руль у него располагался справа. Однако в процессе испытаний было решено этот индекс передать другой модификации, выпущенной в 1963 году.
Переходной ГАЗ-53А (1963 года) получил 8-цилиндровый двигатель, грузоподъемность составляла 3 и в усиленном варианте 4 тонны. И именно «четырехтонники» в 1963 году были отправлены на государственные испытания.