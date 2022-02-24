ГАЗ-53Ш и другие интересные грузовики родом из СССР

Все, что производилось в СССР, сегодня воспринимается с теплотой в сердце и доброй улыбкой. Помните, как по улицам советских городов разъезжали ЗИЛ-130с бело-голубыми кабинами? Именно они почему-то всплывают в памяти из-за своей выдающейся внешности.

Однако был и еще один культовый грузовик, который разошелся по всему миру тиражом в 3,5 млн. штук — это ГАЗ-53. В его цветовой гамме так же был и бело-голубой, и зеленый, и желтый. Но спутать два грузовика невозможно. Модификаций у ГАЗа было множество, равно как и различных прототипов. Мы постарались собрать самые интересные из них.

ГАЗ-53Ш появился благодаря тому, что стране требовались грузовики, способные перевозить плиты, бетонные балки и прочие строительные конструкции. Правда, это оказался всего лишь опытный образец, который, увы, в серию так и не вышел. Однако ради истории стоит упомянуть его здесь.