Депутаты предложили отменить штрафы за перевозку детей без автокресел

— Обращался в МВД России с предложением внести изменения в ПДД, чтобы не привлекать к административной ответственности водителей авто, перевозящих детей-инвалидов. Не их вина, что некоторые заболевания не позволяют расположить детей в обычных автокреслах и зафиксировать ремнями безопасности, как того требуют ПДД. А специальные автокресла — для многих непозволительная роскошь, — написал в своем Telegram-канале Ярослав Нилов.

ГИБДД выступает против внесения изменений в ПДД. Как следует из письма в адрес Нилова (с его копией ознакомились наши коллеги из «Известий»), во избежание штрафов ведомство рекомендует водителям с детьми-инвалидами пользоваться услугами социального такси. Очевидно, правоохранители не знают, что уход за ребенком с ограниченными возможностями — это постоянные перевозки. А иначе они не стали бы давать такой «хороший» совет гражданам страны, где средний доход едва превышает 35 000 рублей в месяц.

В свою очередь представители медицинского сообщества предлагают иное решение проблемы. Поскольку с некоторыми заболеваниями использовать обычные устройства действительно нельзя, а перевозить детей совсем без них — крайне опасно для жизни и здоровья, врачи настаивают на уточнении формулировок. Они считают, что если бы под понятие детского кресла подпадали и специальные приспособления, то родители могли бы не переживать ни за состояние ребенка, ни за штрафы.

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