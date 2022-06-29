За выброшенный окурок оштрафуют на 100 000 рублей и конфискуют машину

Так, если на «сбросе (выгрузке) из транспортного средства отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов или иных специально отведенных мест» попадется физическое лицо, то на первый раз штраф составит от 10 000 до 15 000 рублей. Для ИП — от 20 000 до 30 000 целковых, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000. Если же речь идет о фиксации проступка камерой, то это — 10 000 рублей, выписанные на собственника ТС.

Для тех, кому одного наказания мало, предусмотрены санкции за повторное в течение года правонарушение. Физические лица на второй и каждый последующий раз получат от 20 000 до 30 000 рублей штрафа, ИП — от 40 000 до 60 000 «деревянных», причем с конфискацией транспортного средства, юридические лица — от 60 000 до 100 000 и тоже с изъятием авто. Удваивается и взыскание с камеры автоматической фиксации — с 10 000 до 20 000 рублей.

Но это касается легковушек и легкого коммерческого транспорта. У грузовиков, прицепов, тракторов и иных самоходов усиленная ответственность: физические лица — от 40 000 до 50 000 рублей, ИП — от 60 000 до 80 000 целковых, юридические лица — от 100 000 до 120 000. А штраф с камеры — 100 000 рублей.

Остается лишь добавить, что закон вступит в силу через 180 дней после его опубликования. То есть, если он «пройдет» Совет Федерации и Президента в самые ближайшие дни (а так, вероятно, и будет), то штрафы начнут выписывать уже в январе 2023 года.