Глава ГИБДД Черников разрешил «разогнать» дороги до 150 км в час

— Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать,— цитирует г-на Черникова «КоммерсантЪ».

Он напомнил, что инициатива увеличения скоростного лимита со 110-ти до 130 км/ч на некоторых отрезках платных трасс принадлежала именно МВД. И этот опыт признали успешным, ведь после повышения порога аварийность на «тестовых» участках не выросла. Более того: увеличилась пропускная способность дорог и уменьшилась водительская агрессия.

Добавим, что генерал-лейтенант Черников — не первый, кто допустил повышение порога до 150 км/ч. Ранее о возможной корректировке скоростного режима заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ровно два года назад он пообещал, что итоговое решение по этому вопросу будет принято в течение месяца, но идею так и не реализовали. Впрочем, не исключено, что реализуют теперь, когда ее условно одобрили в высших чинах МВД.