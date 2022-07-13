Что будет за парковку автомобиля около чужого участка на даче

При всем кажущемся просторе для жизни, который предлагает частный загородный дом, соседи по коттеджным поселкам и садоводческим товариществам нередко сталкиваются с острым дефицитом парковочного пространства при стоянке автомобилей на улице перед домом. Хорошо, если владелец участка не возражает, когда соседи оставляют свои авто у его забора. Гораздо чаще такая манера вызывает конфликты между собственниками. Можно ли как-то бороться с нагло паркующимся у тебя перед домом соседом, не прибегая к рукоприкладству и методам партизанской войны?
Для ответа на этот вопрос придется рассмотреть два принципиально разных сценария. В рамках одного из них, земля между вашим участком и проезжей частью улицы официально принадлежит вам, либо вы оформили с администрацией поселка (если речь о доме в деревне) договор на аренду этого клочка общественной улицы. При таком раскладе вы, будучи полноправным пользователем пространства «от забора до дороги», можете применять все законные методы для недопущения чужака на свою территорию. Вплоть до вызова полиции, которая будет обязана выдворить его ТС, в том числе и с применением эвакуатора.
Да, всевозможные столбики-цепочки с замками и прочие препятствия для парковки никто не отменял. На вашей земле, хоть она и располагается за забором участка, вы вправе хоть бетонные надолбы установить. Гораздо более скользкая ситуация складывается в случае, когда все пространство за забором вашей «фазенды» с точки зрения закона не имеет к вам никакого отношения. Поэтому формально вы никак не можете препятствовать стоянке чужой машины даже в паре сантиметров от вашей калитки.
В арсенал законной борьбы с хамской парковкой можно зачислить воздействие на наглого автовладельца через жалобы в администрацию населенного пункта или правление садового товарищества. Этот путь нельзя назвать особо перспективным. Имеет также смысл попробовать «зайти» со стороны ПДД. Пункт 12.4 Правил гласит, что даже остановка (не говоря уже о парковке) запрещается в случае, если из-за этого становится невозможным движение (въезд или выезд) других ТС, а также создаются помехи для движения пешеходов.
Для борьбы с нагло припаркованным авто соседа можно попробовать вызвать наряд ГИБДД, который должен будет оформить ему штраф по ст. 12.19 КоАП: 500 рублей за «нарушение правил стоянки-остановки», либо 2000 рублей — за «создание препятствий для движения других ТС». Понятно, что с вызовом наряда ДПС в какое-то отдаленное садовое товарищество могут возникнуть проблемы. Гаишники, скорее всего, постараются проигнорировать ваше обращение. Чтобы добиться своего, надо делать это регулярно — строго через звонок на номер 112 (где все обращения фиксируются), а затем, не дождавшись прибытия наряда, методично писать жалобы в местную прокуратуру по фактам бездействия полиции.
Через какое-то время, таким образом вполне можно сначала «выдрессировать» сотрудников ГИБДД (чтобы приезжали на ваши вызовы), а затем и хитроумного автовладельца: устав платить штрафы за стоянку возле вашего забора, он в конце концов прекратит это делать. Правда, при этом высока вероятность лишиться хороших отношений с соседями: они начнут обходить вас стороной как опасного зануду-кляузника, либо же, как нередко у нас бывает, станут всячески и втихоря пакостить вам…