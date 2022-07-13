Что будет за парковку автомобиля около чужого участка на даче

При всем кажущемся просторе для жизни, который предлагает частный загородный дом, соседи по коттеджным поселкам и садоводческим товариществам нередко сталкиваются с острым дефицитом парковочного пространства при стоянке автомобилей на улице перед домом. Хорошо, если владелец участка не возражает, когда соседи оставляют свои авто у его забора. Гораздо чаще такая манера вызывает конфликты между собственниками. Можно ли как-то бороться с нагло паркующимся у тебя перед домом соседом, не прибегая к рукоприкладству и методам партизанской войны?

Для ответа на этот вопрос придется рассмотреть два принципиально разных сценария. В рамках одного из них, земля между вашим участком и проезжей частью улицы официально принадлежит вам, либо вы оформили с администрацией поселка (если речь о доме в деревне) договор на аренду этого клочка общественной улицы. При таком раскладе вы, будучи полноправным пользователем пространства «от забора до дороги», можете применять все законные методы для недопущения чужака на свою территорию. Вплоть до вызова полиции, которая будет обязана выдворить его ТС, в том числе и с применением эвакуатора.