В России хотят вернуть «несправедливые» штрафы за превышение скорости

Наказывать водителей за превышение средней скорости — с помощью двух камер, установленных в начале и в конце определенного отрезка дороги — в России начали еще в 2013 году. Восемь лет юристы и правозащитники бились за отмену таких штрафов, ссылаясь на отсутствие в постановлениях конкретного места и времени совершения правонарушения, что противоречит текущему законодательству.

В сентябре 2021-го выписывать штрафы за нарушение средней скорости перестали. Водители выдохнули с облегчением, но не тут-то было! Разговоры о том, что практику нужно возобновить, но прежде — легализовать, не утихали. У фиксации средней скорости становилось все больше сторонников, апеллировавших к статистике ДТП. И вот проект необходимых поправок в КоАП уже в правительстве.

Один из его соавторов, депутат Госдумы Николай Новичков, сообщил, что до конца августа инициаторы рассчитывают получить заключение, и его оно будет положительным, то проект сразу же внесут в парламент.

Когда его примут окончательно — а это наверняка произойдет, нужно ведь пополнять госказну — за превышение средней скорости более чем на 20 км/ч водителей начнут штрафовать на 500 рублей. На 40—60 км/ч — на 1500 целковых, более чем на 60 км/ч — на 5000. Причем в последних двух случаях за рецидив будут еще и лишать «прав» на срок до одного года.