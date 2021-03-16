Какие автомобили чаще всего угоняют в России

По данным страховщиков, высокой популярностью у угонщиков в феврале пользовались автомобили марок Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz. Что же до конкретных моделей, то похитители проявляли особый интерес к Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, а также премиальным BMW X6 и Infiniti QX80.
Любопытно, что, по словам представителя страховой компании «МАКС», в начале года список самых угоняемых машин все-таки скорректировался. Так, лидерские позиции покинули Hyundai Creta и Tucson и Kia Optima/K5 — они уступили свои места Volkswagen Tiguan и, как ни странно, LADA Vesta.
Стоит отметить, что тот же «МАКС» сообщил о сокращении числа угонов по итогам месяца почти в два раза. В «Росгосстрах» с заявлениями о хищении автомобилей обратились на 65% меньше человек, чем в феврале 2020-го, в «АльфаСтрахование» — на 40%, в «Согласие» — на 30%. А вот в «РЕСО-Гарантии» практически ничего не изменилось, разница от года к году незначительна.
— Ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню. В том числе, рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС, — пояснил директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов агентству РИА «Новости».