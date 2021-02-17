Первый обзор кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения

Название Nissan Rogue, скорее всего, ничего не скажет россиянам. На самом деле, под этим именем за океаном продается хорошо нам известный X-Trail. При чем здесь новейший Mitsubishi Outlander? Все очень просто: в новых поколениях Rogue, X-Trail и Outlander будут ближайшими родственниками. У них общая платформа, силовая структура кузоваи даже моторы. Но обо всем по порядку.
У нового «Аутлендера» — ниссановские агрегаты: атмосферный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 181 л. с., с которым состыкован вариатор Jatco. Полноприводная трансмиссия вокруг многодисковой муфты, так что громкое название S-AWC (Super All-Wheel Control) — лишь маркетинговая уловка. К полному приводу легендарного седана Lancer Evolution новая система не имеет никакого отношения…
Впрочем, инженерам «трех бриллиантов» позволили добавить электронную систему Brake AYC (Active Yaw Control), которая управлять вектором тяги при помощи штатных тормозов. В списке пресетов есть пять пунктов: экологичный, нормальный, асфальтовый, гравийный, зимний и внедорожный. Последний доступен только для версий 4х4, хотя сама «надстройка» Brake AYC полагается даже моноприводным исполнениям.
А вот салон — полностью оригинальный. Притом сразу на семь мест! Выглядит свежий интерьер очень прилично: и по качеству, и по дизайну. Даже сами представители марки отмечают, что уровень внутреннего убранства стал заметно выше. У топовых комплектаций вообще будет «премиум-отделка»: полуанилиновая кожа, трехзонный климат-контроль, и дорогущая аудиосистема Bose.
Еще один интересный момент — аж одиннадцать подушек безопасности, включая центральную между передними сиденьями. И, конечно, дело не обошлось без современных фетишей вроде виртуальных приборов, проекционного экрана, джойстика управления трансмиссией, девятидюймового тачскрина медиасистемы, а также адаптивного круиз-контроля. Ты ли это, Mitsubishi?
В родной Японии производство машин уже стартовало, но поначалу кроссоверы будут отгружать лишь на североамериканский рынок. Что касается российских перспектив, то наше представительство Mitsubishi точно не сможет привезти новейший Outlander до конца этого года. Старт продаж состоится не раньше 2022-го, притом поначалу в Россию придут экземпляры заграничной сборки.
Разумеется, в московском офисе бренда обсуждают необходимость локализации новинки — без этого компании придется платить громадный утилизационный сбор, что обязательно скажется на цене модели. Но по информации портала «АвтоВзгляд», финальное решение по поводу постановки машины на конвейер завода под Калугой пока не принято.
Так что пока есть смысл взглянуть на другие новинки от Mitsubishi. Тем более, что весна окажется богатой на премьеры! К дилерам приедет обновленный кроссовер Eclipse Cross и посвежевший внедорожник Pajero Sport. Причем рамный «здоровяк» вновь пропишется на калужском конвейере.