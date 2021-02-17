Первый обзор кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения

У нового «Аутлендера» — ниссановские агрегаты: атмосферный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 181 л. с., с которым состыкован вариатор Jatco. Полноприводная трансмиссия вокруг многодисковой муфты, так что громкое название S-AWC (Super All-Wheel Control) — лишь маркетинговая уловка. К полному приводу легендарного седана Lancer Evolution новая система не имеет никакого отношения…

Впрочем, инженерам «трех бриллиантов» позволили добавить электронную систему Brake AYC (Active Yaw Control), которая управлять вектором тяги при помощи штатных тормозов. В списке пресетов есть пять пунктов: экологичный, нормальный, асфальтовый, гравийный, зимний и внедорожный. Последний доступен только для версий 4х4, хотя сама «надстройка» Brake AYC полагается даже моноприводным исполнениям.