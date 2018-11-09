Mercedes-Benz готовится к выпуску первого «российского» E-Kласс

Предприятие уже практически оорудовало свою собственную электрическую подстанцию, на которой осталось организовать систему аварийного питания. Кроме того, начала работать газовая котельная, отапливающая производственные площадки. Официальный запуск автомобилестроительного завода назначен на первую половину следующего года, хотя точная дата пока не называется.

Стоит напомнить, что российские рабочие уже проходят обучение, их штат составит порядка 1000 человек. Большинство сотрудников стажировалось на индийском предприятии Daimler в Пуне, а часть — на заводах в Германии, Венгрии и Бразилии.

Первой моделью, сошедшей с российского конвейера, станет Mercedes E-Kласс. Затем наладят сборку самых популярных в России кроссоверов. При этом основная масса выпущенных автомобилей уедет, конечно, в дилерские автосалоны, а часть, как утверждают эксперты, будет задействована в госзакупках, для которых годятся авто только с надписью «Сделано в России». Собственно, и завод-то был построен в рамках инвестиционного контракта Mercedes с российским правительством.