Поездка на юг по всем платным участкам М4 «Дон» и М3 Украина подешевела в два раза

Так, в частности, клиенты с транспордером М11 получили на днях извещение, что с 1 августа по 13 октября «меняются скидки на проезд с вашим транспондером по всем платным дорогам ГК 'Автодор»: М3 «Украина», М4 «Дон», М11 «Москва-Санкт-Петербург» (с 58-го по 543-й км)«. При этом стоимость проезда по М4 'Дон» от Москвы до Кранодара на это время снизится на 50% — до 680 рублей — если ехать ночью (с 0.00 до 7.00). А если днем, тариф составит 1216 «деревянных».

Что же касается собственно М11, то в указанные числа от Солнечногорска до Твери (c 58-го по 149-й км М-11) в дневное время (с 6.00 до 1.00) можно будет проехать за 133 рубля. А

от Москвы до Санкт-Петербурга удовольствие беспробочного перемещения в пространстве будет стоить от 782 до 1145 рублей в зависимости от времени проезда.

Более подробно ознакомится с тарифами на проезд с транспондером М11 по платным дорогам М3, М4 и М11 можно здесь (смотрите столбец T-Pass).

Напомним, что минимальная стоимость транспондера T-pass — 1150 ₽, М11 — 1000 ₽