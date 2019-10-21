Как на загородных трассах удалось уменьшить смертельные ДТП на 25%

В пресс-службе «Автодора» рассказали, что с 1 января и по сегодняшний день уровень ДТП, где люди были ранены, упал на 7,9%, а количество столкновений с летальным исходом сократилось аж на 26,3%.

Для того, чтобы улучшить печальную статистику на дорогах, подведомственных госкомпании, оказалось, не нужно изобретать велосипед. Для этого достаточно устанавливать металлические отбойники и тросовые ограждения, современные светофоры и хорошо читаемые дорожные знаки. Кроме того, аварийность удалось снизить организацией левоповоротных карманов и большего километража освещения и шумовых полос.

Одним из важных факторов стала работа аварийных комиссаров на «платниках». Как отметили в компании, председатель правительства России Дмитрий Медведев даже дал поручение изучить и распространить опыт по расширению служб аваркомов, как минимум, на федеральных дорогах, а лучше — и по всей России.

Напомним, что с 14 октября потеряли актуальность повышенные летние тарифы на проезд по платным автомагистралям, находящимися в ведении «Автодора». Так что сегодня расценки на дорогах М-11 «Москва — Санкт-Петербург», М-4 «Дон» и М-3 «Украина» вернулись к апрельскому уровню.