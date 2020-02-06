Из-за сильного снегопада ограничили движение на М4 «Дон»

На участке автомагистрали М4 с 881-го по 1000-ый км, то есть от района Тарасовский до города Шахты, ГИБДД ограничила движение пассажирских автобусов. Мало того, что выпало много снега, метель не прекращается, и видимость на дороге в данный момент минимальная.

Официальные представители компании «Автодор», под чьим ведением находится трасса, сообщают, что на уборку, как всегда, неожиданных обильных осадков уже отправлено более 20 единиц спецтехники. Пришлось даже некоторые машины перебрасывать с соседних участков. И, если погода не улучшится, из резерва прибудут дополнительные авто.

Для того, чтобы дорожная техника могла беспрепятственно пройти к месту работы, даже пришлось прибегнуть к помощи МЧС и ГИБДД. Из-за довольно сложной ситуации, дорожники просят водителей, кто «уже вышел на трассу, быть предельно внимательными, а кто ещё только планирует выехать, отложить поездку».

Между тем, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», в этом году трасса «Дон» поедет чуть быстрее. Речь идет об участке дороги в обход города Аксай. Недавно достроили путепровод длиной 83 метра над одной из улиц станицы Грушевской и мост через реку Тузлов. Оба мостовых сооружения откроют в первом квартале 2020 года.