Для сквозного проезда открыта большая часть ЦКАД

На трассе ЦКАД-3 на 99 км из 105,8 уже уложено твердое покрытие. На 66 км — укатаны все слои асфальтобетона и стоят отбойники. Сейчас дорожники, по данным пресс-службы «Автодора», отвечающего за строительство кольца, начали монтировать шумозащитные экраны и оставшиеся барьерные ограждения.
Кроме того, продолжается возведение центрального пункта управления: именно отсюда после полного открытия третьего комплекса будет автоматически регулироваться дорожное движение и система взимания платы «Свободный поток» (free-flow). Последняя работает по принципу распознавания номера авто.
Напомним, что Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), получившая индекс А-113, будет дублировать Малое бетонное кольцо (А-107). Непосредственно ЦКАД-3, проходящий от нового «платника» М11 «Нева» до М7 «Волга», станет частью транспортного коридора «Европа-Западный Китай». Ранее сообщалось, что этот участок автомагистрали будет открыт к осени 2020 года.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Центральное кольцо, предназначенное в основном для транзитного грузового и пассажирского транспорта, чтобы разгрузить московские и подмосковные дороги, будет платным от М10 «Россия» до А-130 «Москва — Малоярославец».