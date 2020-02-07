Для сквозного проезда открыта большая часть ЦКАД

На трассе ЦКАД-3 на 99 км из 105,8 уже уложено твердое покрытие. На 66 км — укатаны все слои асфальтобетона и стоят отбойники. Сейчас дорожники, по данным пресс-службы «Автодора», отвечающего за строительство кольца, начали монтировать шумозащитные экраны и оставшиеся барьерные ограждения.

Кроме того, продолжается возведение центрального пункта управления: именно отсюда после полного открытия третьего комплекса будет автоматически регулироваться дорожное движение и система взимания платы «Свободный поток» (free-flow). Последняя работает по принципу распознавания номера авто.