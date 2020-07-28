«Автодор» повысил стоимость проезда на М4 «Дон» и других платных дорогах

Тем, кто держит путь в Северную столицу, следует приготовить 1610 рублей (+28%) за проезд по участку Солнечногорск — Санкт-Петербург. С транспондера на том отрезке спишут 991 рубль (+26,9%). А участники программы лояльности, имеющие скидку в 15%, будут вынуждены отдать 842,35.

Что же касается трассы М3 «Украина», то там тарифы повышаются с учетом пределов уровня инфляции. Кроме того, на этой платной магистрали на летнее время «переводят часы» — теперь там день начинается не с 7:00, а с 6:00.

Добавим, что сезонные тарифы будут действовать с 28 июля по 31 октября. Для сравнения: в прошлом году по ним рассчитывали автомобилистов гораздо дольше — с 15 апреля по 13 октября. Ну, хоть какая-то польза от коронавируса…