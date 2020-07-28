«Автодор» повысил стоимость проезда на М4 «Дон» и других платных дорогах

— Сезонные тарифы позволяют более равномерно распределять нагрузку от возрастающего трафика, регулировать поток транспорта в дневное и ночное время, а также по альтернативным маршрутам, — говорится в сообщении «Автодора».
Теперь за проезд по всем платным участкам трассы М4 «Дон» водителям, следующим к морю или уже обратно на легковом автомобиле днем, придется заплатить на 12% больше — то есть, 1730 целковых. Обладатели транспондеров отдадут 1471 рубль (+19%), а автомобилисты, подключенные к программе лояльности с максимальной скидкой в 15% — 1250 «деревянных».
Тем, кто держит путь в Северную столицу, следует приготовить 1610 рублей (+28%) за проезд по участку Солнечногорск — Санкт-Петербург. С транспондера на том отрезке спишут 991 рубль (+26,9%). А участники программы лояльности, имеющие скидку в 15%, будут вынуждены отдать 842,35.
Что же касается трассы М3 «Украина», то там тарифы повышаются с учетом пределов уровня инфляции. Кроме того, на этой платной магистрали на летнее время «переводят часы» — теперь там день начинается не с 7:00, а с 6:00.
Добавим, что сезонные тарифы будут действовать с 28 июля по 31 октября. Для сравнения: в прошлом году по ним рассчитывали автомобилистов гораздо дольше — с 15 апреля по 13 октября. Ну, хоть какая-то польза от коронавируса…