Появился законный способ снести шлагбаум в соседнем дворе

В теперь уже действующей редакции противопожарных Правил один из пунктов говорит, что «система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники».

Подобные шлагбаумы, перекрывающие въезд во дворы многоквартирных домов, в последние годы массово появились не только в Москве, но и во многих крупных населенных пунктах. С их помощью жители перекрывают возможность парковаться под своими окнами машинам «чужаков». Большинство таких шлагбаумов открываются автоматически. Они срабатывают либо на электронный пропуск у водителя машины, либо при звонке с зарегистрированного в системе номера телефона местного жителя на номер устройства открывания.

Пожарная команда, едущая на вызов, не может и не обязана знать коды от шлагбаумов во всех дворах района и, следовательно, не имеет возможности проезжать на территорию беспрепятственно.