Появился законный способ снести шлагбаум в соседнем дворе

В теперь уже действующей редакции противопожарных Правил один из пунктов говорит, что «система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники».
Подобные шлагбаумы, перекрывающие въезд во дворы многоквартирных домов, в последние годы массово появились не только в Москве, но и во многих крупных населенных пунктах. С их помощью жители перекрывают возможность парковаться под своими окнами машинам «чужаков». Большинство таких шлагбаумов открываются автоматически. Они срабатывают либо на электронный пропуск у водителя машины, либо при звонке с зарегистрированного в системе номера телефона местного жителя на номер устройства открывания.
Пожарная команда, едущая на вызов, не может и не обязана знать коды от шлагбаумов во всех дворах района и, следовательно, не имеет возможности проезжать на территорию беспрепятственно.
По этой причине организация, эксплуатирующая автоматический шлагбаум, обязана либо его демонтировать, либо нанять к нему консьержа/охранника. Последний вариант, как правило, слишком дорог для любителей огораживать «свой» двор.
Таким образом, любой гражданин, обнаруживший столь вопиющее нарушение противопожарных правил, как автоматический шлагбаум на въезде во двор многоэтажки, имеет полное право написать соответствующую жалобу в территориальное подразделение МЧС — в том числе и через интернет-приемную ведомства.
На ее основании пожарный инспектор проверит упомянутый в ней шлагбаум на соответствие Правилам противопожарного режима и в случае их нарушения выпишет владельцам заграждения штраф в размере 150 000—200 000 рублей в соответствии со статьей 20.4 КоАП «Нарушение требований пожарной безопасности». Регулярно платить такие деньги готовы далеко не многие коллективы собственников жилья. Как и нанимать консьержа/вахтера, который круглосуточно бдил бы на страже шлагбаума.
В подобных условиях самым вероятным результатом жалобы в МЧС станет демонтаж или отключение злополучного шлагбаума.