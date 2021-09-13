Как подмосковная ГИБДД покрывает дорожников-бракоделов

Вторая беда России, несмотря на все нацпроекты о безопасных и качественных дорогах и зарытые в них миллиарды, не будет, кажется, искоренима никогда. Ведь как выяснилось на примере свежей истории из подмосковного города Долгопрудный, за дорожные ямы не то, что спросить не с кого, но еще и попробуй добиться того, чтобы тебе позволили найти авторов выбоины!
– Расстройство и отчаяние захлестнули разум. Опомнившись, решили вызывать ДПС для того, чтобы зафиксировать ДТП. И, раз уж мы повредили свои колеса безвозвратно, то надеялись, что после вызова придорожных полицейских яму хотя бы огородят, чтобы обезопасить других, ведь никаких предупреждающих знаков и ограждений не было, — рассказывает угодивший в яму на улице Московская в Долгопрудном автор DRIVE2.ru под ником Teamer.
Угодивший в передрягу автовладелец простоял в ожидании экипажа ДПС примерно 1 час, в течение которого подъехали еще несколько машин с такими же повреждениями, что и у него. Очевидно, что за один день на дороге не могла появиться такая огромная дыра, к тому же частота возникновения инцидентов намекала, что с большой долей вероятности ДПС должна знать об этом аварийном месте.
– Когда на место прибыл экипаж и спросил: «Что случилось?», я сразу уточнил: «Вы, наверное, понимаете о какой яме пойдёт речь?», на что получил отрицательный ответ (запомните это) и был немного смущен. Что ж, рассказал вкратце о произошедшем, указал на яму, а в ответ услышал: «И что, оформлять ДТП хотите? Зачем»?…
Несколько опешивший от такого подхода гаишников к очевидной проблеме, водитель объяснил, что не считает эту ситуацию нормальной и будет возмещать убытки с компании, которая содержит этот участок дороги.
Пока пострадавший писал объяснительную для сотрудников ГИБДД выяснялось, что огораживать и мерить яму им нечем, да и незачем, ведь ее размеры у них уже есть от дорожников. Именно эти размеры они и указали в «Акте выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги» — 110х110х5 см.
При этом, когда данные замеры производились, никто из служивых пояснить не смог. А пострадавший водитель, как следствие, отказался, по его словам, подписывать этот документ, ввиду сомнений в корректности указанных размеров поврежденного участка дороги. Более того, проведенные им на месте происшествия замеры собственной рулеткой показали, что размеры ямы составляют 150х110х11. Также он отмечает, что ее невозможно объехать без выезда на встречную полосу, что само по себе провоцирует аварийную ситуацию. Но еще более странно, что этот факт не беспокоит местных дорожников и ГИБДД. А дальше началось самое интересное.
На месте протокол о происшествии водителю выдать отказались и пригласили приехать за ними позже в мытищинский отдел ГИБДД. Где выяснялось, что тот самый акт, который водитель отказался подписать на месте ДТП, уже подписан его рукой еще в день аварии!
После регистрации жалобы на действия сотрудников у начальника ГИБДД, пострадавший водитель привлек юриста и обратиться в строительную компанию, на балансе которой находится поврежденный участок дороги. Оформив экспертизу — на ней присутствовал представитель от этой строительной компании — участник ДТП отправился в нее с досудебной претензией.
– Когда я приехал с документами к юристам компанию и они спросили, где это я так попал (испорчено не только колесо, но и рычаг подвески погнуло), я услышал в ответ вот что: «Знаем это место, там дорога неправильно спроектирована и постоянно в оттепель ее размывает, периодически ямы глубокие образуются уже давно».
При этом от досудебного урегулирования вопроса с пострадавшим компания, администрирующая дорогу, традиционно отказалась. Ведь де факто — согласно определению ГИБДД — водитель нарушил пресловутый пункт 10.1. ПДД, согласно которому водитель должен вести транспортное средство, учитывая особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия,
и якобы сам под этим расписался. А значит и виноват сам. Пострадавшему ничего не оставалось делать, как направить жалобу в Следственный комитет. Документы были направлены туда еще 26 марта, однако до сих пор никаких новостей о «ходе следствия» по делу нет.
Но несмотря на затянувшееся молчание вроде бы компетентных органов, водитель еще не теряет надежду, что если вернуть потраченные на ремонт авто деньги ему и не удастся, то хотя бы получится просто наказать всех причастных к ненадлежащему обслуживанию дороги. Кстати, после инцидента яму закатали асфальтом, так ничего и не замерив. Увы, нерез месяц эту латку снова размыло…