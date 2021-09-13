Как подмосковная ГИБДД покрывает дорожников-бракоделов

Вторая беда России, несмотря на все нацпроекты о безопасных и качественных дорогах и зарытые в них миллиарды, не будет, кажется, искоренима никогда. Ведь как выяснилось на примере свежей истории из подмосковного города Долгопрудный, за дорожные ямы не то, что спросить не с кого, но еще и попробуй добиться того, чтобы тебе позволили найти авторов выбоины!

– Расстройство и отчаяние захлестнули разум. Опомнившись, решили вызывать ДПС для того, чтобы зафиксировать ДТП. И, раз уж мы повредили свои колеса безвозвратно, то надеялись, что после вызова придорожных полицейских яму хотя бы огородят, чтобы обезопасить других, ведь никаких предупреждающих знаков и ограждений не было, — рассказывает угодивший в яму на улице Московская в Долгопрудном автор DRIVE2.ru под ником Teamer.

Угодивший в передрягу автовладелец простоял в ожидании экипажа ДПС примерно 1 час, в течение которого подъехали еще несколько машин с такими же повреждениями, что и у него. Очевидно, что за один день на дороге не могла появиться такая огромная дыра, к тому же частота возникновения инцидентов намекала, что с большой долей вероятности ДПС должна знать об этом аварийном месте.