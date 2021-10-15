Российские водители распробовали ЦКАД

Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в госкомпании «Автодор», в основном Центральной кольцевой автодорогой пользуются жители Москвы и Подмосковья — на них приходится примерно половина от общего числа поездок. Далее в рейтинге самых частых гостей — автомобилисты из Тульской и Смоленской областей, а также из Санкт-Петербурга.

Что же до самых популярных маршрутов, то лидером является участок от М-4 «Дон» до М-2 «Крым». На втором месте — перегон от М-5 «Урал» до М-4 «Дон», а на третьем — от М-4 «Дон» до пятого, бесплатного пускового комплекса ЦКАД, который берет начало вблизи деревни Жедочи Наро-Фоминского района.

Напомним, как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, на платных участках ЦКАД начинают появляться заправочные станции. Кроме того, госкомпания «Автодор» приступила к проектированию дополнительных развязок: они появятся в местах пересечения «кольца» с федеральными трассами — такими, как Дмитровское или Щелковское шоссе. Но сроки строительства пока не называются.