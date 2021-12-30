Платный участок М4 «Дон» в Воронежской области стал длиннее

Тем, кто собирается провести новогодние каникулы на юге страны, следует иметь в виду, что с 29 декабря платный участок в Воронежской области «вырос» до 108 км (с 633 по 741 км трассы М4 «Дон») — к нему в ходе обустройства территории присоединили 26 километров реконструированной дороги. Следовательно, теперь можно сэкономить еще немного времени в пути, но за это придется больше заплатить.

Так, водителю легкового автомобиля проезд по этому участку с понедельника по четверг обойдется в 330 рублей, с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни — в 370 целковых. Стоит при этом отметить, что для жителей и гостей Павловска, движущихся в сторону Воронежа с транспондером T-Pass, условия не изменились.

Добавим, что на днях госкомпания «Автодор» открыла реконструированный участок в Московской области — на трассе М1 «Беларусь». Сразу после праздников он станет платным — водители смогут добираться без пробок от Москвы (по Северному обходу Одинцова) до Кубинки (66 км Минского шоссе). Но тарифы пока неизвестны — их опубликуют после новогодних каникул.