Придется заплатить: как Минское шоссе «поедет» после новогодних праздников

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, «подключившийся» к торжеству по видеосвязи, поздравляет «Автодор» с очередным открытым участком дороги и отмечает, что работу в уходящем году госкомпания провела колоссальную. Трудно с ним не согласиться — чего стоит одна только ЦКАД, разгрузившая как вечно простаивающие МКАД с Малой бетонкой, так и более мелкие дорожные артерии региона.
Но «кольцо» уже поехало, а значит пришло время заниматься другими проектами: если говорить о тех, что проходят по территории Московской области, то это М12 и М1. «А что не так с Минским шоссе?» — быть может, спросите вы. А оно в обозримом будущем станет платным. Вернее, частично платным. Там дорожники реализуют схему, опробованную в Ростовской области, когда на одной магистрали сочетаются скоростные и обычные полосы.
Итак, первый реконструированный участок — отрезок с 45 по 66 км (примерно от Голицыно до Кубинки) — открыт. На нем предусмотрено шесть полос для тех, кто предпочитает экономить время, и по две для тех, кто экономит деньги. Максимальная разрешенная скорость — 110 км/ч. Ожидаемый трафик — 20 000 машин в сутки или 60 000 в моменты пиковой загрузки. Оплату будут принимать традиционно — посредством привычных пунктов, не Free-flow.
Впрочем, расширением дороги проект реконструкции М1 не ограничился. Дорожники ликвидировали «лишние» светофоры, возвели недостающие путепроводы. Что интересно, после открытия нового участка населенные пункты, через которые проходила трасса (например, Бутынь), лишись своего «дорожного» статуса. Иначе говоря, теперь там можно разгоняться не до 60, а до 110 км/ч.
По словам представителей госкомпании, новый отрезок позволит сократить время в пути примерно в два раза. А сколько же стоит сие удовольствие? Примерно 100—300 рублей — окончательные тарифы опубликуют после новогодних праздников. Тогда же и начнут взимать плату: пока ездить по «Минке», даже по новому участку, можно безвозмездно.
Далее в планах госкомпании — реконструировать следующий участок, то есть отрезок с 66 по 86 км (до съезда на Большую бетонку). Работы по подготовке территорий завершены, можно приступать к строительству. Там тоже появятся дополнительные полосы, обустроенные развязки (в частности, с А108) и пункты приема взимания платы. Но не скоро — не раньше 2024 года.