Придется заплатить: как Минское шоссе «поедет» после новогодних праздников

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, «подключившийся» к торжеству по видеосвязи, поздравляет «Автодор» с очередным открытым участком дороги и отмечает, что работу в уходящем году госкомпания провела колоссальную. Трудно с ним не согласиться — чего стоит одна только ЦКАД, разгрузившая как вечно простаивающие МКАД с Малой бетонкой, так и более мелкие дорожные артерии региона.

Но «кольцо» уже поехало, а значит пришло время заниматься другими проектами: если говорить о тех, что проходят по территории Московской области, то это М12 и М1. «А что не так с Минским шоссе?» — быть может, спросите вы. А оно в обозримом будущем станет платным. Вернее, частично платным. Там дорожники реализуют схему, опробованную в Ростовской области, когда на одной магистрали сочетаются скоростные и обычные полосы.

Итак, первый реконструированный участок — отрезок с 45 по 66 км (примерно от Голицыно до Кубинки) — открыт. На нем предусмотрено шесть полос для тех, кто предпочитает экономить время, и по две для тех, кто экономит деньги. Максимальная разрешенная скорость — 110 км/ч. Ожидаемый трафик — 20 000 машин в сутки или 60 000 в моменты пиковой загрузки. Оплату будут принимать традиционно — посредством привычных пунктов, не Free-flow.