Почему зимой 2022 года московский асфальт резко покрылся буграми

Текущая зима стала в столице суперурожайной на повсеместно выпирающий «домиком» асфальт проезжей части. Мы уверены, что такие неровности теперь знакомы каждому моторизованному москвичу и гостю столицы. Подобные дорожные «засады» имеют место практически везде, где в асфальтобетонном покрытии присутствует технологический шов поперек всего дорожного полотна. Когда-то в таком месте закончили укладывать асфальт, а затем, через какое-то время, продолжили процесс.

Подобные швы есть буквально на любой дороге. Чаще всего мы их даже не замечаем, когда проезжая на машине — что летом,что зимой. Но в холодном сезоне 2021—2022 годов что-то пошло не так. На многих городских артериях прошедшим летом, по сложившейся уже традиции, заменили хороший асфальт на новый. Но сразу после того, как в город пришли морозы, новодел (да и не только он) начало пучить. Механизм процесса банален. Через шов в асфальт проникает вода. Затем, под воздействием холода, она замерзает там — расширяясь при этом.