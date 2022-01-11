Почему зимой 2022 года московский асфальт резко покрылся буграми

Текущая зима стала в столице суперурожайной на повсеместно выпирающий «домиком» асфальт проезжей части. Мы уверены, что такие неровности теперь знакомы каждому моторизованному москвичу и гостю столицы. Подобные дорожные «засады» имеют место практически везде, где в асфальтобетонном покрытии присутствует технологический шов поперек всего дорожного полотна. Когда-то в таком месте закончили укладывать асфальт, а затем, через какое-то время, продолжили процесс.
Подобные швы есть буквально на любой дороге. Чаще всего мы их даже не замечаем, когда проезжая на машине — что летом,что зимой. Но в холодном сезоне 2021—2022 годов что-то пошло не так. На многих городских артериях прошедшим летом, по сложившейся уже традиции, заменили хороший асфальт на новый. Но сразу после того, как в город пришли морозы, новодел (да и не только он) начало пучить. Механизм процесса банален. Через шов в асфальт проникает вода. Затем, под воздействием холода, она замерзает там — расширяясь при этом.
В результате асфальт в районе шва «встает домиком», вспучивается и «приветствует» обитателей салона каждой проезжающей машины жестким ударом по подвеске.
Мы не беремся судить о том, какое именно событие в мироздании спровоцировало столь массовое появление «домиков» на дорогах Москвы именно сейчас. Но совершенно точно знаем, что для предупреждения этого явления, швы в асфальте следует герметизировать еще на этапе укладки дорожного полотна. Чтобы вода не проникала в щели, а мороз потом не «взрывал» их. Следовательно, происходящее сейчас повсеместно на дорогах столицы вызвано, скорее всего, либо массовым браком, либо не менее повальным нарушением технологий.
Возможно, столичные чиновники как-то постараются и заметят творящееся на дорогах города массовое безобразие. И за рюмкой чая все-таки скажут строгое «а-я-яй!» своим закадычным друзьям-подрядчикам, из года в год занимающимся асфальтоукладочным ремеслом в Москве.
Но этот интимный процесс автовладлельцев города не спасет. Дело не закончится только лишь попорченной вспученным асфальтом подвеской тысяч машин. За зиму автомобили, со своей стороны, тоже подразобьют эти «домики». Причем, по всему городу одновременно. Массово появившиеся выбоины, опять же, как это принято в столице, наверняка решат ликвидировать «по-богатому» — путем тотальной замены асфальта. Очередной замены. И по всему городу разом. Параллельно, как водится, постараются заменить как можно больше бордюров — хорошие на более другие.
Итогом этих «грамотных управленческих решений» станет очередной тотальный, идущий по всему городу, ремонт дорог — уже ближайшим летом. Со всеми положенными атрибутами: сужениями проезжей части, перекрытиями и мощнейшими заторами. К будущей осени этот транспортный кошмар снова завершится. Чтобы снова зимой на дорогах появились «домики» из вспучившегося асфальта, — если его все также будут класть с нарушениями техпроцесса. Ведь появление любых колдобин означает очередные щедрые траты из столичного бюджета на очередную перекладку километров асфальта…