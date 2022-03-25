Несмотря на украинский конфликт, строительство трассы М12 идет по плану

По словам г-на Воробьева, несмотря ни никакие обстоятельства, все работы на подмосковном участке, запланированные на 2022 год, будут реализованы. Дорожники из графика не выбиваются, и даже более того — где-то они его опережают. Почти на всем протяжении отрезка уже устроено земляное полотно, а на 12 километрах лежит и асфальт. Сейчас строятся очистные сооружения и ливневые канализации, скоро начнется монтаж матч освещения.

Всего на первом пусковом комплексе 0-го этапа (участок от ЦКАД до Большой бетонки) предусмотрено 11 мостов и путепроводов, две зоны для отдыха водителей и пассажиров, а также две транспортные развязки — с Центральной кольцевой автодорогой и А-108 соответственно. На втором же комплексе того же 0-го этапа (от СВХ до ЦКАД) запланировано строительство 20 мостов и путепроводов и одна развязка, соединяющая М-12 с Носовихинским и Кудиновским шоссе.

Предполагается, что открытие трассы М-12 позволит существенно сократить время в пути не только для транзитного транспорта, но и для жителей восточных районов Подмосковья. К примеру, если сейчас дорога от Железнодорожного до Павловского Посада занимает в дневное время не меньше полутора часа, то когда участок М-12 откроется, водители смогут «долетать» за 40 минут.