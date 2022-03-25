Украинская спецоперация грозит транспортным адом на М4 «Дон»

Санкции, введенные Западом в отношении российской экономики, пока толком еще не начали действовать на рядовых россиян. Пожалуй, только некоторые автовладельцы в полной мере прочувствовали их влияние, столкнувшись с небывалым ростом цен на запчасти и расходники. Он составил 200—400%! Это уже привело к мощнейшему удорожанию ремонта автомобилей.
Кроме того, по неофициальным данным, на складах официальных дилеров ряда автомобильных марок запасов комплектующих для ТО и обслуживания легковушек хватит, в лучшем случае, до конца апреля. Столкнувшись с невозможностью проходить плановые ТО, многие владельцы «гарантийных» машин (в особенности европейских марок) начнут ставить их на прикол — до лучших времен. Или пытаться переходить на «неоригинал». Что только подстегнет дефицит и, соответственно, рост цен на российском рынке автозапчастей. При этом, заметьте, новые автомобили на российских дорогах если и будут появляются, то в крайне малых количествах. Их практически перестали ввозить в нашу страну, а выпуск на российских заводах фактически заморожен. Все это — давно уже не секрет. Просто не все еще понимают, к чему это приведет, скажем, через несколько месяцев — в глобальном смысле.
Прежде всего, на рубеже, максимум, в полгода в крупных мегаполисах вроде Москвы дорожные заторы имеют шанс исчезнуть в принципе. Просто потому, что в город ежедневно будет выезжать гораздо меньше машин — они встанут на прикол из-за зашкалившей дороговизны ремонта. Их хозяева вынужденно пересядут на общественный транспорт. Таким образом исполнится мечта начальника московского Дептранса Ликсутова: загнать максимальное число автомобилистов в подземку и автобусы.
Это особенно остро поднимет вопрос адекватности платы за парковку на улицах столицы — особенно в условиях нарастания санкционных финансовых проблем горожан. Увеличится вероятность и возможный масштаб очередной волны коронавируса — из-за повышенной скученности людей в общественном транспорте.
А на южном направлении украинская операция российских ВС, скорее всего, приведет к перманентному коллапсу на трассе М4 «Дон». Как известно, многие страны закрыли свое небо для российских авиакомпаний, а Россия ответила им в том же ключе. Это означает, что вариантов для летнего зарубежного отдыха у наших соотечественников осталось крайне мало.
Обвалившийся рубль окончательно сделал этот вариант отпуска для подавляющего большинства сограждан и вовсе недоступным. Поэтому основная масса россиян, привыкших отдыхать у теплых морей летом, рванет в исконно-посконные «здравницы Краснодарского края и Крыма». Рванет по М4. На машинах, чье техническое состояние в массе своей, будет желать лушего. Толпы автомобилей, а также постоянные заторы из-за множества «умерших» на трассе легковушек в условиях традиционных летних ремонтов и реконструкций дороги — вот что ждет миллионы жаждущих солнца и моря россиян по дороге к отпускной мечте по платному «Дону».
Многие попытаются объехать этот ужас по параллельным маршрутам. Где их с нетерпением будут поджидать сотрудники местных ДПС — подстраивая разнообразные дорожные «ловушки» ради массовой «стрижки» взяток с богатеньких отдыхающих. Ведь любой кризис — лучшее время для всевозможных «стервятников». Примерно тот же прием отпускников ждет и со стороны ГИБДД непосредственно в курортных зонах — там их будут «разводить» на взятки за мнимые нарушения ПДД, «пьянку за рулем» и тому подобные дела.