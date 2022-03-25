Украинская спецоперация грозит транспортным адом на М4 «Дон»

Санкции, введенные Западом в отношении российской экономики, пока толком еще не начали действовать на рядовых россиян. Пожалуй, только некоторые автовладельцы в полной мере прочувствовали их влияние, столкнувшись с небывалым ростом цен на запчасти и расходники. Он составил 200—400%! Это уже привело к мощнейшему удорожанию ремонта автомобилей.

Кроме того, по неофициальным данным, на складах официальных дилеров ряда автомобильных марок запасов комплектующих для ТО и обслуживания легковушек хватит, в лучшем случае, до конца апреля. Столкнувшись с невозможностью проходить плановые ТО, многие владельцы «гарантийных» машин (в особенности европейских марок) начнут ставить их на прикол — до лучших времен. Или пытаться переходить на «неоригинал». Что только подстегнет дефицит и, соответственно, рост цен на российском рынке автозапчастей. При этом, заметьте, новые автомобили на российских дорогах если и будут появляются, то в крайне малых количествах. Их практически перестали ввозить в нашу страну, а выпуск на российских заводах фактически заморожен. Все это — давно уже не секрет. Просто не все еще понимают, к чему это приведет, скажем, через несколько месяцев — в глобальном смысле.