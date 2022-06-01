По выходным ограничат движение грузовиков, но не на ЦКАД

По словам зампредседателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константина Макиева, движение по ЦКАД — свободно. И единственный участок, где могут возникать заторы, это пятый пусковой комплекс (бесплатный фрагмент «кольца» от деревни Жедочи Наро-Фоминского района до М10 «Россия»). Ведь на нем, в отличие от других, есть перекрестки, светофоры, пешеходные переходы и прочие «препятствия».

В свою очередь председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко добавил, что даже если бы проблема действительно была, то ее бы оперативно решили, благо что отработанная схема уже есть. Так, во время строительства платного обхода Лосева и Павловска дорожники преградили путь грузовикам на трассу М4 «Дон» (фрагмент, где велось обустройство) с вечера пятницы по воскресенье.

— Мы понимаем, что это дополнительные траты для грузовиков, так как мы загоняем их в ночной период, но мы за счет этого справились с повышенным трафиком. А на ЦКАД мы готовы принимать грузовики в любое время дня и ночи, — отметил в беседе с обозревателем «АвтоВзгляда» г-н Петушенко.

К слову, эту же схему планируют в ближайшем будущем применить на отрезке М4 от Джубги до Новороссийска, где движение затруднено и без фур. В госкомпании считают меру необходимой, ведь совсем скоро на Черноморское побережье рванут автомобилисты-отпускники, которых в этом году будет гораздо больше чем обычно.

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