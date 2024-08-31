Почему буксует строительство мегатрассы М12 «Восток» и чем это грозит России

Если вы думаете, что один из самых крупных дорожных проектов страны — строительство магистрали М12 «Восток» затеян только для того, чтобы отечественные автотуристы без проблем добирались до Владимира, Нижнего Новгорода и Казани, то сильно ошибаетесь. Нет, «стройка» века преследует в том числе и эти цели, но главная ее задача — скорейшая интеграция РФ в международный транспортный маршрут «Европа-Западный Китай». И не просто интеграция, а с соблюдением всех стандартов, применяемых к автодорогам во всем мире. А вот с этим, как выяснили аудиторы «Счетной палаты РФ», имеются серьезные проблемы. Какие, выяснил портал «АвтоВзгляд».

В первую очередь это касается финансирования. Как заявил аудитор «Счетной палаты РФ» Валерий Богомолов, «предусмотренный паспортом проекта объем финансирования строительства М12 недостаточен и требует корректировки. Кроме того, проверка выявила ряд нарушений и недостатков, допущенных в ходе строительства. Часть из них обусловлена некачественной подготовкой проектно-сметной документации».

Кто в этом виноват будут, очевидно, разбираться компетентные органы, хотя, как нам кажется, «небрежности», возникшие у проектировщиков, вызваны традиционными для нашего государства проблемами: побыстрее отрапортовать на самый верх о опережающем графике хода работ. Тем более и сами «верхи» как могли подгоняли строителей.

А как не подгонять, коли Россия взяла на себя обязательства по созданию благоприятных автомобильных перевозок в рамках соглашения, заключенного правительствами государств — членов «Шанхайской организации сотрудничества» еще в 2014-ом году. Однако воз сдвнулся с места только после начала известных событий, так что надо было ускорятся. А ведь спешка, как мы знаем, нужна только при ловле блох.

Инфографика Счетной палаты РФ.

В итоге, как выяснили специалисты, всего на строительство М12 предусмотрено выделение 587,5 млрд. руб. При этом сметная стоимость, подтвержденная государственной экспертизой, составляет 912,2 млрд. рублей. И недостающие средства придется теперь изыскивать в авральном порядке. В противном случае не будут расширены до четырех полос федеральные дороги, входящие в этот транспортный коридор, общей протяженностью 642 км. А еще 182, 6 км дорог не смогут обеспечить необходимые для дальнемагистральных перевозок нагрузки до 11,5 тонны на ось.

— Объемы финансирования строительства М12 недостаточны, — комментирует ситуацию эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», член Общественного совета Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергей Храпач. — Данное обстоятельство повлияет на сроки и качество выполняемых работ по расширению автомобильных дорог до четырех полос и повышению транспортной нагрузки на ось до 11,5 т. Эти параметры крайне важны при реализации проекта, так как по международному транспортному коридору запланировано движение грузового автотранспорта из Китая в страны Европы.

Несоответствие фактических параметров дороги проектным скажется и на ее эксплуатации: могут увеличиться затраты на текущий и капитальный ремонт, что негативно повлияет на пропускную способность, а затраты грузоперевозчиков могут возрасти в связи с расходами на получение специальных разрешений для движения тяжеловесного транспорта и снижением средней скорости движения из-за ремонтных ограничений, -подчеркивает эксперт...

Инфографика Счетной палаты РФ.

И, кстати сказать, дефицит средств на строительстве этой мегатрассы вызван, как уточнили аудиторы, и разгильдяйством строителей. Например, проверка «Счетной палаты РФ» выявила ряд нарушений, допущенных ГК «Автодор», в том числе факты приемки и оплаты работ по завышенной стоимости из-за некорректного составления сметной документации на строительно-монтажные работы.

Впрочем, сомнений в том, что М12 «Восток» будет введена в строй в полном объеме в запланированные сроки — нет, в том числе и благодаря усилиям «Счетной палаты РФ». Другое дело, в какую в итоге копеечку это встанет казне...