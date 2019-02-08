Почему российские женщины любят откровенничать с таксистами

Согласно опросу, 27% россиян любят поболтать, пока добираются из пункта А в пункт В на автомобиле с «шашечками» на борту. Коме того, 53% респондентов тоже не против разговоров по душам, но только по настроению.

Вопреки расхожему мнению, мужчины оказались болтливее представительниц прекрасного пола. Судите сами: разговорчики любят 30% опрошенных парней и 25% женщин. Причем 21% пассажиров в юбке категорически против общительных извозчиков.

Самыми контактными седоками названы жители сразу девяти городов: Архангельска, Великого Новгорода, Волгограда, Калининграда, Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Сыктывкара и Череповца. Именно здесь доля коммуникабельных пассажиров доходит до 32%.

В число самых «замкнутых» регионов вошла вечно занятая своими делами Москва. Целых 24% опрошенных жителей Белокаменной не хотели бы перекинуться и парой слов с таксистом, предпочитая тишину.

Как ни странно, наиболее неразговорчивым контингентом оказались люди до 24 лет, а поколение постарше (от 35 до 44 лет) как раз наоборот — не против поболтать.

Остается добавить, что занимательный опрос првели специалисты агрегатора «Ситимобил», поговорив более чем с 5000 пользователей такси.