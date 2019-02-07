В какое время удобнее всего вызывать такси

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Наверно каждый, кто хоть изредка пользовался услугами извозчиков, замечал, что иногда можно дожидаться свободного такси просто бесконечно. Аналитики выяснили, в какие дни и часы больше всего таксистов выезжает на работу.
Светлана Ермолаева

Массово автомобили с «шашечками» на борту выезжают на дороги в пятницу вечером с шести до восьми часов: около 27% машин от всего таксопарка выходят на заработки. И именно в это время вызвать машину к подъезду можно быстрее всего.

Чуть меньше авто — от 25 до 26% — работают в субботний вечер с восьми часов до часа ночи следующего дня и, почему-то, в среду с 17-и до 20-и. В утренние часы удобнее всего пользоваться услугами таксистов во вторник около девяти часов. В это время по улицам катается 24—25% машин, обтянутых желтой пленкой.

Кстати, понедельник для водителей «таксомоторов» можно считать выходным: они отдыхают после насыщенного трудового уикенда. Особенно мало такси в ночь на вторник с двух до трех — менее 15%. В остальное время показатель всегда превышает этот минимальный порог.

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Кстати, слухи о том, что все таксисты работают сутками, не смыкая глаз, оправданы лишь отчасти: по статистике только 1% из них крутит «баранку» больше 12 часов кряду, у 3% — смена длится от девяти до 12 часов, а большинство не сидит за рулем больше девяти.

Этими данными поделились с порталом «АвтоВзгляд» специалисты компании «CTRL Лизинг», отдающей авто в долгосрочную аренду, в том числе и в такси. В статистическом исследовании участвовали более 3000 машин.

безопасность дорожного движения, лизинг, аренда автомобиля, дорога, такси
7 февраля 2019
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