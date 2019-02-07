В какое время удобнее всего вызывать такси

Массово автомобили с «шашечками» на борту выезжают на дороги в пятницу вечером с шести до восьми часов: около 27% машин от всего таксопарка выходят на заработки. И именно в это время вызвать машину к подъезду можно быстрее всего.

Чуть меньше авто — от 25 до 26% — работают в субботний вечер с восьми часов до часа ночи следующего дня и, почему-то, в среду с 17-и до 20-и. В утренние часы удобнее всего пользоваться услугами таксистов во вторник около девяти часов. В это время по улицам катается 24—25% машин, обтянутых желтой пленкой.

Кстати, понедельник для водителей «таксомоторов» можно считать выходным: они отдыхают после насыщенного трудового уикенда. Особенно мало такси в ночь на вторник с двух до трех — менее 15%. В остальное время показатель всегда превышает этот минимальный порог.