Назван самый дорогой автобренд в мире

Компания Toyota разместилась на девятом месте. Сам бренд оценивается в 44,6 млрд. долларов, а годовой доход японцев достигает 190,8 млрд. Стоит добавить, что всего в ТОП-100 попало 11 автостроителей.

Так, на 17-й строчке прописалась компания Mercedes-Bend с ценностью самого бренда в 33,2 млрд. долларов и выручкой в 125,9 млрд. За ним, наступая на пятки, следует баварский конкурент из Большой немецкой тройки — BMW (21-й пункт, 29,8 млрд. долларов). Четвертым и пятым пунктом среди представителей автопрома значатся Honda (28-е место, $25,8 млрд.) и Audi (41-я строка, 14,2 млрд.) соответственно.

Далее идут Ford (48-е место, 13 млрд. в американской валюте), Porsche (62-я позиция, 11 млрд.), Chevrolet (63, 10,7 млрд.), Lexus (72-е место, 9,6 млрд. долларов), Nissan (81 и 8,9 млрд.) и Hyundai (94 и 8,1 млрд.).

Стоит напомнить, что на днях Toyota уже упоминалась в другом чарте Forbes: компания поселилась на самой вершине рейтинга репутаций Russia RepTrak 2019, в котором поучаствовали самые крупные иностранные бренды.