Почти половина российских водителей занимается сексом в машине

Да, 83% россиян используют автомобили не только по назначению. Чаще всего в личных транспортных средствах россияне занимаются сексом (41,9%) и разговаривают по телефону в уединении (24,5%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-автосервисом Uremont.

Компания составила рейтинг «нецелевого» использования транспортных средств, опросив 5000 человек, имеющих личные транспортные средства. Большинство заявило, что использует автомобиль «не по назначению».

Больше всего, 41,9% респондентов, заявили, что занимаются в машине сексом. 24,5% — рассказали, что ведут в ней телефонныепереговоры. Работают и учатся в авто 9,4% участников исследования, еще 9% — спят, 8,3% едят в своем транспортном средстве. В качестве «дома на колесах» эксплуатируют свое авто 6,9%.

Опрос состоялся в августе 2019 года. В нем приняли участие равное количество мужчин и женщин (50/50) в возрасте от 18 до 55 лет, имеющих личные автомобили и регулярно эксплуатирующие свое транспортное средство. Их спрашивали: «пользуются ли они автомобилем не по назначению?» Далее у опрашиваемых интересовались: «как еще вы используете автомобиль, помимо вождения?».

Выяснилось, что некоторые владельцы автомобилей хранят в машине «заготовки на зиму», а также используют ее для зарядки электроприборов и в качестве «аудиосистемы на даче».