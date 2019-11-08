Что можно безнаказанно делать в машине, когда на улице за то же самое ждет штраф

Существует целый список занятий, за отправление которых в общественном месте (хотя бы во дворе жилого дома), граждане рискуют стать участниками конфликта с правоохранителями. А ровно за то же, но исполняемое в салоне авто, им уже ничего не будет. Таким образом, машина может считаться своего рода «крепостью» от притязаний общества, выражающихся в виде мелких административных претензий.
Во-первых, в ней вполне можно выпивать! Даже если она находится посреди центральной улицы — самом, что ни на есть общественном месте. Особенно удобно это делать на заднем сиденьи такси (если водитель не против) или машины товарища, сидящего за рулем. К вам в этом случае никаких претензий у правоохранителей быть не может.
А займись вы в том же месте возлияниями, но уже на тротуаре — наверняка вскоре познакомились бы с местными стражами порядка. Для них оформить гражданина по ст. 20.20 КоАП за распитие алкоголя в общественном месте (штраф — до 1500 рублей) — самое милое дело.
Примерно так же обстоит дело и с курением. ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в статье 12 устанавливает запрет на курение табака в целой куче мест, оговариваясь, что местные власти и собственники земли и объектов недвижимости могут вводить дополнительные ограничения для курильщиков.
За нарушение подобных запретов карает ст. 6.24 КоАП — «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Штраф, прописанный в ней — до 1500 рублей. Но когда ты «смолишь» в машине, законно находящейся в подобного рода локации — кури «на здоровье»!
Не стоит забывать, что именно машина позволяет слушать в ней музыку любой громкости. Закрыл окна — и хоть до крови из ушей выкручивай уровень децибел в колонках. Снаружи будет едва слышно.
Попробуешь то же самое устроить на улице, вытащив во двор мощную аудиотехнику, рискуешь нарваться на штраф за нарушение требований закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Причем, конкретный размер взыскания местные власти устанавливают по собственному усмотрению.
Ну и как можно забыть об отправлении естественных нужд! В людном месте на открытом воздухе это делать мало того, что неудобно, так еще и чревато протоколом за мелкое хулиганство — по статье 20.1 КоАП. Она устанавливает штраф в размере 1000 рублей. А если «приперло» в машине, почти всегда можно притормозить и аккуратно отлить в пластиковую бутылку — никто из окружающих даже не заметит!