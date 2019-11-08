Что можно безнаказанно делать в машине, когда на улице за то же самое ждет штраф

Существует целый список занятий, за отправление которых в общественном месте (хотя бы во дворе жилого дома), граждане рискуют стать участниками конфликта с правоохранителями. А ровно за то же, но исполняемое в салоне авто, им уже ничего не будет. Таким образом, машина может считаться своего рода «крепостью» от притязаний общества, выражающихся в виде мелких административных претензий.

Во-первых, в ней вполне можно выпивать! Даже если она находится посреди центральной улицы — самом, что ни на есть общественном месте. Особенно удобно это делать на заднем сиденьи такси (если водитель не против) или машины товарища, сидящего за рулем. К вам в этом случае никаких претензий у правоохранителей быть не может.

А займись вы в том же месте возлияниями, но уже на тротуаре — наверняка вскоре познакомились бы с местными стражами порядка. Для них оформить гражданина по ст. 20.20 КоАП за распитие алкоголя в общественном месте (штраф — до 1500 рублей) — самое милое дело.