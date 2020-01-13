Аварийность в России снижается только по фиктивным отчетам властей

В 2016 году были выявлены базовые значения так называемых мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а проще говоря, аварийно-опасных участков. В частности, три года назад в Ярославской агломерации выявлено восемь таких участков, в Ижевской — 100, в Улан-Удэнской — 17, а в Кировской агломерации — 37 мест концентрации ДТП.

Администрация Ярославля рапортовала за 2018 год об отсутствии аварийно-опасных отрезков дорог, в Кирове их число снизилось якобы на 64,9%, в Улан-Удэ — на 76%, а в Ижевске — сразу на 78 %. Но реальность оказалась не так безоблачна, как предоставленные данные.

В то же время, по данным ГИБДД, в Ярославской агломерации зафиксировано 40 аварийных участков, то есть на самом деле к базовому значению приросло 500%, Киров блеснул 28 местами концентрации (лишь −24,3%), Улан-Удэнская агломерация — 33 участками (+194%), а Ижевск — 47-ю (-47%).

Напомним, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — один из множества российских национальных проектов федерального масштаба, которые по плану должны быть реализованы в период до 2024 года. Проект охватывает 83 субъекта и 104 городские агломерации в этих субъектах.