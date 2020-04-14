Changan начал продавать в России автомобили через онлайн-сервис

Если быть точнее, то китайская марка Changan открывает услугу, позволяющую получить кредит на автомобиль, не выходя из дома. Специалисты банка теперь рассматривают возможность выдачи ссуды тем, кто обратился по телефону или через сайт.

Стоит отметить, что Changan продолжает удаленно поддерживать своих клиентов и в других вопросах. Проконсультироваться можно, позвонив в колл-центр или написав на электронную почту. Например, онлайн-улугой стоит воспользоваться, если есть проблемы с ремонтом или плановым техобслуживанием.

Между тем число российских клиентов «поднебесного» бренда растет огромными темпами. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте автомобили Changan разошлись тиражом в 573 экземпляра, что на 462% выше показателей годичной давности. А первый квартал компания завершила с результатом в 1245 авто (+535%).