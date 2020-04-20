Камеры фиксации вряд ли будут массово штрафовать водителей за отсутствие цифрового пропуска

И, понятно, главный из них — станут ли нарушителям приходить «письма счастья» от каждой, встреченной ими по пути следования, камеры. Увы, но как в последнее время часто бывает, власти, пригрозив наказанием, не удосужились объяснить гражданам механизм реализации очередной непопулярной меры воздействия на несознательных. Понятно, что закошмарить человека куда проще, чем внятно объяснить процедуру администрирования его проступка. Портал «АвтоВзгляд» попытается исправить очередную недоработку мэрии в деле борьбы с пандемией коронавируса.

И начнем с того, что автоматически выписать штраф за игнорирование режима повышенной готовности, введенного в регионе, ни одна камера не может, поскольку КоАП РФ позволяет комплексам автоматической фиксации «привлекать водителей» исключительно за нарушения ПДД и благоустройства территорий. Штраф, «наложенный» ими за любоое другое водительское прегрешение — в том числе за езду с «неправильным» цифровым пропуском — легко обжалуется в суде — и тут не помогут никакие ссылки на некий коронавирус: война, к счастью, списывает не все. В этом смысле, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», к столичной мэрии еще будет предъявлено множество исков за решения, идущие вразрез с федеральным законодательством.