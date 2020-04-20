Камеры фиксации вряд ли будут массово штрафовать водителей за отсутствие цифрового пропуска

И, понятно, главный из них — станут ли нарушителям приходить «письма счастья» от каждой, встреченной ими по пути следования, камеры. Увы, но как в последнее время часто бывает, власти, пригрозив наказанием, не удосужились объяснить гражданам механизм реализации очередной непопулярной меры воздействия на несознательных. Понятно, что закошмарить человека куда проще, чем внятно объяснить процедуру администрирования его проступка. Портал «АвтоВзгляд» попытается исправить очередную недоработку мэрии в деле борьбы с пандемией коронавируса.
И начнем с того, что автоматически выписать штраф за игнорирование режима повышенной готовности, введенного в регионе, ни одна камера не может, поскольку КоАП РФ позволяет комплексам автоматической фиксации «привлекать водителей» исключительно за нарушения ПДД и благоустройства территорий. Штраф, «наложенный» ими за любоое другое водительское прегрешение — в том числе за езду с «неправильным» цифровым пропуском — легко обжалуется в суде — и тут не помогут никакие ссылки на некий коронавирус: война, к счастью, списывает не все. В этом смысле, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», к столичной мэрии еще будет предъявлено множество исков за решения, идущие вразрез с федеральным законодательством.
Иначе говоря, сегодня, после нехитрых манипуляций с программным обеспечением комплексов фиксации, последние могут научить именно фиксировать нарушение пропускного режима, но не «штамповать» протоколы-постановления. А затем уполномоченным на то должностным лицам придется лично возбуждать административное дело, устанавливать личность сидящего за рулем человека и составлять на него протокол. Процесс трудоемкий и затратный — на это элементарно не хватит человеческих ресурсов. Особенно учитывая тот факт, что заниматься всем этим будет не полиция — у нее даже по свежевведенной в КоАП Москвы ст.3.18.1 нет полномочий выписывать штрафы за нарушение самоизоляции с использованием автомобиля, а, скорее всего, пресловутая МАДИ, столь нелюбимая москвичами. Но, в свою очередь, ее сотрудники не обучены, да и не имеют права выяснять, кто сидел за рулем «неоцифрованного» авто.
Другими словами, процедура будет выглядеть так. Камера зафиксирует «неправильный» автомобиль, офицер ГИБДД ее остановит, а уж служащий МАДИ оформит протокольчик и вынесет штрафное постановление. Понятно, что реализовать такую схему в условиях мегаполиса в массовом порядке не получится. То есть, скорее всего, совместные патрули ДПС-МАДИ будут работать на въездах в Первопрестольную и в определенных точках города. Ни о каких десятках штрафов для каждого нарушителя мэрских указов, выписанных за один день, речи нет.
Правда, учитывая, с какой легкостью столичные власти подменяют понятия, придумывают несуществующие ни в одном федеральном кодексе «составы преступления», надежнее будет все-таки получить цифровой пропуск, оформив его по всем требованиям градоначальства. И буквально перед каждой поездкой проверять, не аннулировали ли его…