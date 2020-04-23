Opel, Peugeot и Citroёn помогают российским медикам и волонтерам

На время ограничительного режима Groupe PSA передает общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», а также благотворительному фонду помощи хосписам «Вера» минивэны, фургоны и кроссоверы марок Peugeot, Citroёn и Opel.

Кроме того, Региональному центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф, расположенному в Калуге французы дарят автомобиль скорой помощи, построенный из Citroёn Jumper.

Дополнительные автомобили позволяют медучреждениям и добровольцам улучшить логистику во время нарастающего распространения COVID-19: помогают быстрее перевозить пациентов, доставлять анализы, лекарства и товары первой необходимости.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», транспортную помощь в борьбе с коронавирусом работникам медицинской сферы в нашей стране оказывают Audi, Toyota и Lexus, Land Rover и Jaguar, Chevrolet и Cadillac, Hyundai и KIA, Renault и китайская Changan. Кроме того, Ford и УАЗ поставили в регионы несколько сотен реанимобилей, базирующихся на Ford Transit и UAZ Profi.