Jaguar Land Rover начал выпускать средства защиты для медиков

На заводе Jaguar Land Rover в Гейдоне, где расположился один из наиболее продвинутых европейских центров, специализирующихся на 3D-печати, начали изготавливать медицинские маски-щитки. А благодаря новому оборудованию автостроители будут производить до 14 000 дополнительных защитных экранов в неделю.
Кроме того, британцы предоставили в открытом доступе технические данные про производству этих масок, чтобы неравнодушные также смогли внести свой вклад в помощь медицинскому персоналу, спасающему жизни в режиме нон-стоп.
Между тем COVID-19 никак не влияет на ход времени, и марка Jaguar в 2020 году отмечает круглую дату — 85-летний юбилей.
— Мы надеемся, что открытый доступ к файлам вдохновит многие компании запустить производство защитного оборудования, необходимого медицинским работникам, — поделился директор по аддитивному производству и разработке прототипов Jaguar Land Rover Бен Уилсон.
Как уже писал портал «АвтоВзгяд», сэр Уильям Лайонс открыл небольшую фирму по производству автокузовов и мотоколясок в 1922-м. И только спустя 13 лет компанию переименовали в Jaguar и приступили к сборке собственных авто. Прочие интересные факты о британском бренде — здесь.