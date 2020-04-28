Jaguar Land Rover начал выпускать средства защиты для медиков

На заводе Jaguar Land Rover в Гейдоне, где расположился один из наиболее продвинутых европейских центров, специализирующихся на 3D-печати, начали изготавливать медицинские маски-щитки. А благодаря новому оборудованию автостроители будут производить до 14 000 дополнительных защитных экранов в неделю.

Кроме того, британцы предоставили в открытом доступе технические данные про производству этих масок, чтобы неравнодушные также смогли внести свой вклад в помощь медицинскому персоналу, спасающему жизни в режиме нон-стоп.